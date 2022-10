Ikan berlemak

(Buah dan sayuran anti penuaan lainnya seperti apel, jeruk, paprika merah, tomat, brokoli, dan kembang kol. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Sebagai bagian dari organ tubuh terbesar, kulit memberikan petunjuk halus tentang keadaan kesehatan umum seseorang. Ada kasus di mana kondisi peradangan, seperti jerawat atau rosacea, dapat menunjukkan bahwa pilihan makanan tidak sesuai dengan sistem tubuh. Dalam kasus lain, menguningnya kulit bisa menjadi tanda peringatan masalah hati.Pada tahun 2015, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal peer-review Aging Cell menyarankan bahwa olahraga teratur dapat meminimalkan perubahan kulit terkait usia. Terlebih lagi, nutrisi yang baik sangat penting untuk setiap fungsi kulit, seperti yang dikatakan Isa Kujawski, MPH, RDN, pendiri Mea Nutrition di Washington, D.C. kepada The Healthy."Kulit bergantung pada nutrisi untuk menjaga keseimbangan, fungsi, dan integritas struktural. Jadi, baik atau buruk, apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda kemungkinan akan bersinar," jelas Kujawski.Kuncinya, kata Kujawski, adalah keragaman nutrisi dan hanya bisa mendapatkannya dari diet seimbang yang kaya akan berbagai makanan alami. Beberapa di antaranya menonjol dalam kemampuan mereka untuk bekerja lebih keras untuk kesehatan kulit . Jadi jika kamu sedang dalam misi untuk kulit yang selalu bercahaya, berikut adalah tujuh makanan dan minuman anti penuaan terbaik yang bisa dikonsumi:Ikan berminyak seperti salmon, mackerel, dan herring dikemas dengan asam lemak omega-3, merupakan nutrisi yang terlibat dalam proses sehat di seluruh tubuh. Sebuah penelitian tahun 2011 di Jepang menunjukkan bahwa asam lemak ini dapat meningkatkan dan melindungi fungsi penghalang kulit, komponen penting dari kulit lembut dan awet muda yang menjaga kelembapan dan iritasi yang merusak.Penelitian menarik yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa individu yang makan lebih sedikit protein cenderung memiliki kulit yang lebih rapuh dan rawan keriput. Makanan berprotein sangat penting bagi tubuh untuk memproduksi proteinnya sendiri, seperti elastin dan kolagen, yang menjaga kulit tetap kuat, fleksibel, dan awet muda. Telur merupakan salah satu sumber terbaik yang tersedia dari protein lengkap berkualitas tinggi.Paparan sinar matahari yang berlebihan adalah salah satu kontributor utama tanda-tanda penuaan dini, dan vitamin A adalah salah satu pelindung diet terbaik terhadap sinar ultraviolet (UV) yang berbahaya dari matahari. Meskipun, labu adalah sumber vitamin A yang kuat, ini juga mengandung banyak vitamin E dan C, yang menurut penelitian lebih lanjut juga melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV.Alpukat mengandung segenggam penuh nutrisi untuk kulit. Buah berwarna hijau ini juga memberikan asam lemak omega-3, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Sebuah studi tahun 2022 dalam Journal of Cosmetic Dermatology menegaskan bahwa alpukat mengandung lektin, zeaxanthin, dan vitamin B. Ini dapat membantu meningkatkan elastisitas dan kekencangan kulit seiring bertambahnya usia.Satu lagi alasan untuk mengisi smoothie dengan lebih banyak bayam yaitu karena tingginya kadar vitamin C dalam sayuran berdaun hijau yang dapat membantu melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari. Nutrisi dalam bayam juga penting bagi tubuh untuk membuat kolagen.Faktanya, orang yang makan lebih banyak vitamin C cenderung memiliki penampilan kulit yang lebih baik dan "penurunan yang mencolok" pada kerutan kulit, menurut Linus Pauling Institute dari Oregon State University. Jadi, jangan berhenti pada sayuran berdaun hijau. Perbanyak buah dan sayuran anti penuaan lainnya seperti apel, jeruk, paprika merah, tomat, brokoli, dan kembang kol.Teh hijau telah terbukti meningkatkan kelembapan, kekasaran, ketebalan, dan elastisitas kulit. Selain itu, penelitian tahun 2017 yang diterbitkan dalam Critical Reviews in Food Science and Nutrition menambahkan manfaat lain dari teh hijau untuk kesehatan kulit. Antioksidan nabatinya, yang disebut “polifenol,” dapat membantu menjaga kulit tetap bersih, berpotensi mencegah pigmentasi kulit dan sinar matahari terkait usia (timbulnya bintik-bintik hitam).Ternyata, cokelat (hitam) sangat bagus untuk kulit. Camilan ini telah terbukti meningkatkan elastisitas kulit dan kerutan wajah dengan kandungan flavanol dan antioksidan yang tinggi. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Nutrition Journal juga menemukan bahwa antioksidan cokelat bahkan dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Ingat, semakin gelap cokelatnya, semakin besar manfaatnya.