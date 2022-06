Ladies, Begini Urutan Make Up Natural yang Benar agar Awet Seharian

1. Setelah skincare, aplikasikan primer

2. Foundation

(Pilih foundation yang sesuai warna kulitmu ya. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3. Bedak

4. Riasan mata natural

5. Blush on

(Pilih lipstik berwarna nude, peach atau pink untuk tampilan make up natural. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

6. Lipstik

7. Setting spray

(yyy)

Bagi wanita memakai make up adalah salah satu cara untuk menunjang penampilan. Maka tak heran, bila mereka rela berjam-jam merias wajah demi mendapatkan tampilan wajah yang diinginkan.Tampilan wajah flawless atau natural adalah tren make up yang tengah populer saat ini. Karena riasan natural tergolong ringan dan tidak berlebihan serta ringkas saat mengaplikasikannya.Sayangnya, untuk mendapatkan make up natural yang awet seharian, agak sedikit tricky. Bila tidak tahu urutan yang benar, riasan justru mudah luntur dan terlihat tidak maksimal.Nah, untuk mengatasi hal itu, berikut urutan yang benar untuk tampilan make up flawless yang tahan lama!Sebelum make up, bersihkan wajah terlebih dulu dengan pembersih. Usap wajah dengan tangan secara lembut. Lalu, gunakan skincare untuk menjaga wajah agar tetap lembap.Untuk kamu yang kulitnya cenderung kering, pilihlah primer yang bersifat hydrating, agar tidak makin kering. Sebelum menggunakan primer, kamu juga bisa memberikan hidrasi dan kelembapan tambahan pada kulit wajahmu dengan menggunakan spray priming water atau face mist.Selanjutnya, aplikasikan foundation secara merata ke seluruh permukaan wajah. Penggunaan foundation sangat membantu untuk menutup kekurangan pada wajah seperti bercak dan bekas luka jerawat.Caranya cukup teteskan sedikit foundation ke punggung tangan kemudian aplikasikan ke seluruh wajah secara merata menggunakan jari dan gunakan beauty blender (make up sponge) untuk meratakannya. Agar hasil tidak berlebihan, pilih foundation yang sesuai dengan jenis dan warna kulitmu ya.Pengaplikasian bedak bisa kamu lakukan dengan menggunakan spons, atau kuas bedak untuk mendapatkan hasil riasan yang rapi. Jika kamu ingin yang tipis saja agar kulit tidak terlalu kering, kamu bisa aplikasikan bedak powder secara tipis-tipis pada bagian yang dirasa lebih berminyak seperti T-zone dan bagia yang suka crack seperti bawah mata.Untuk mendapatkan tampilan make up natural, gunakan eyeshadow berwarna cokelat atau peach pada bagian kelopak mata. Lalu, pulaskan eyeliner hitam atau cokelat. Di alis, sapukan pensil alis cokelat agar kesan natural bisa lebih terlihat. Terakhir, jepit bulu mata agar tampak lebih lentik dan bervolume.Urutan make up untuk memakai blush on juga tergantung dari jenis blush on yang kamu gunakan. Jika kamu mengguakan cream blush atau stick blush, maka aplikasikan setelah kamu menggunakan concealer dan contour, alias sebelum memakai bedak. Namun, jika kamu menggunakan blush on powder, maka aplikasikan setelah kamu memakai bedak ya.Sebelum menggunakan lipstik, kamu wajib memastikan bibirmu dalam keadaan bersih, lembap dan bebas dari kulit mati. Ini agar lipstik yang kamu gunakan terlihat flawless dan tahan lama.Untuk itu, aplikasikan dulu lip balm, jika bisa sebelum kamu mulai makeup, sehingga saat kamu mau pakai lipstik lip balm sudah meresap dengan baik, dan kamu bisa membersihkan kulit mati yang biasanya muncul.Terakhir, untuk menjaga agar make up lebih tahan lama, alias tidak mudah luntur atau crack, kamu bisa aplikasikan setting spray. Pilih setting spray yang memang berfungsi untuk melindungi make up agar tahan lama. Bukan face mist ya, karena beda fungsinya.Aplikasikan setting spray dari jarak sekitar 20 cm dari wajah (jangan terlalu dekat). Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan wajah. Setelah itu diamkan sambil sedikit dikipas-kipas agar cepat kering.