(Sejumlah pembicara dalam acara peluncuran Wardah Renew You di Langham Hotel, Jakarta. Foto: Dok. Wardah)

Di usia 25 tahun ke atas, produksi kolagen pada kulit akan berkurang sekitar 1 persen tiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan kulit menjadi lebih tipis dan rapuh seiring bertambahnya usia.Untuk mencegah kerusakan kulit, kamu perlu menggunakan produk perawatan kulit dengan bahan aktif yang dapat mencegah dan mengatasi garis-garis halus, kerutan, serta masalah kulit lainnya.Sebagai merek perawatan wajah halal dan nomor satu pilihan wanita Indonesia, Wardah kembali berinovasi dengan produk skincare untuk menjawab kebutuhan para perempuan. Berkolaborasi dengan local dan global skin expert, Wardah menghadirkan Wardah Renew You yang kini disempurnakan dengan kemasan dan formula baru yang lebih powerful, yaitu Youth Power Droplets yang terdiri dari Bakuchiol, Microcapsule Retinol, Peptide Matrixyl TM, Niacinamide, dan Ceramide.Dr. Sari Chairunnisa, Sp.KK, VP of Research and Development at Paragon Technologyand Innovation mengatakan setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen dan ratusanpercobaan, Wardah menemukan kombinasi bahan aktif yang sempurna untuk membantuwanita Indonesia dalam mencegah dan mengatasi masalah kulit wajah seperti garis halus dan kerutan."Rangkaian produk Wardah Renew You mengandung powerful ingredients, yaitu YouthPower Droplets yang aman digunakan oleh seluruh jenis kulit wanita Indonesia. Wardah Renew You juga telah melalui proses uji efikasi yang menyeluruh dan telah teruji secara dermatologi dengan hasil non-acnegenic dan non-comedogenic," tuturnya dalam acara peluncuran Wardah Renew You, Selasa (27/7), di Langham Hotel, Jakarta.Lebih lanjut, dr. Sari pun menjelaskan lima bahan aktif yang terkandung di dalam lima rangkaian produk Wardah Renew You, yaitu:Memiliki kemurnian hampir 100 persen untuk memastikan keamanan dan memberikan hasil nyata pada kulit untuk mengurangi tampilan kerutan serta garis halus.Dengan kemampuan penetrasi yang lebih dalam memberikan hasil yang lebih baikuntuk melembutkan serta mengencangkan kulit.Terdiri dari dua peptida yang bekerja secara sinergis untuk mengembalikan dan mempertahankan tampilan kulit mudamu.Bahan aktif yang sangat berguna untuk mencerahkan kulit dan menunjukkan manfaat sinergis untuk memiliki youthful skin,Untuk memperbaiki kondisi skin barrier dan mempertahankan kelembapan kulit. Formulasi Wardah Renew You juga didukung oleh hasil uji efikasi untuk memberikan hasil yang dapat terlihat dalam waktu empat minggu.Semua bahan aktif ini terdapat dalam rangkaian produk yaitu facial wash, toner essence, day cream SPF 35 PA+++, night cream, dan eye cream. Namun, khusus untuk Microcapsule Retinol hanya ada dalam serum dan night cream.