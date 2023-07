Rahasia Make Up 'Anti-Geser, Anti-Badai' Taylor Swift di Konser Eras Tour 2023

(Pat McGrath Labs Perma Precision Liquid Eyeliner dan Pat McGrath Labs LiquiLust Legendary Wear Lipstick. Foto: Dok. Pinknews)

Penyanyi sekaligus pencipta lagu ternama, Taylor Swift tengah melangsungkan konser keliling dunia 'The Eras Tour' sejak 17 Maret hingga 9 Agustus 2023. Taylor cukup dikenal sebagai salah satu penyanyi paling berbakat, memukau dan selalu totalitas di setiap penampilannya.Termasuk saat tampil di tengah hujan lebat saat konser Eras Tour di kota Nashville, Tennessee, Amerika, pada 7 Mei lalu. Alih-alih membatalkannya, Taylor dan band justru tetap tampil di tengah hujan lebat hingga dini hari di depan ribuan penggemarnya.Sontak, karena aksinya ini Taylor pun 'banjir' pujian dari penggemar di media sosial karena tidak membatalkan pertunjukan dan menampilkan seluruh set secara penuh.Namun, bukan cuma konser yang berjalan dengan lancar. Swifties (sebutan penggemar Taylor Swift) juga tertarik hingga penasaran dengan make up 'cetar' Taylor yang tetap terlihat sempurna meski diterjang badai hingga akhir pertunjukkan.Melansir dari laman Pink News, seorang penggemar me-retweet gambar Taylor tampil saat hujan deras di Nashville. Mereka berkata: "Ini bisa menjadi iklan untuk produk riasan apa pun yang dia gunakan karena tidak bergerak sedikit pun."Sementara, yang lain berkomentar: "Taylor beri tahu kami tentang riasan yang Anda kenakan karena riasan itu bertahan sepanjang malam tidak bergerak??"Saat konser The Eras Tour, make up artist yang memberikan tampilan sempurna Taylor Swift adalah Lorre Truck dan produk yang mungkin digunakan oleh Lorre untuk merias berasal dari merek kecantikan Pat McGrath.Hal ini diyakini karena Pat McGrath yang merupakan make up artist juga pemilik lini produk kecantikan ikut berpartisipasi dalam pembuatan video musik ‘Bejeweled’.Menurut Page Six, pelantun 'Blank Space' itu menggunakan semua rangkaian make up waterproof dari Pat McGrath. Mulai dari Pat McGrath Labs LiquiLust Legendary Wear Lipstick shade Elson 4 untuk bibir merah khasnya.Sedangkan, untuk eyeliner kucingnya yang tetap sempurna sepanjang pertunjukan, ia menggunakan Pat McGrath Labs Perma Precision Liquid Eyeliner di Xtreme Black.Produk lain yang tampaknya digunakan adalah Mothership VII: Divine Rose Palette, yang menjadi favorit penggemar dari merek tersebut. Ada juga Skin Fetish Highlighter & Balm Duo dan Skin Fetish: Sublime Perfection Blurring Under-Eye Powder serta bedak tabur, primer, dan alas bedak dari rangkaian Skin Fetish yang sama.Jika kamu penasaran dan ingin mencoba make up tahan air seperti Taylor Swift, kamu bisa mengunjungi website patmcgrath.com.