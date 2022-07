Aroma Khas Lady Boss, Ini Dua Varian Baru Eau De Parfum Buttoscarves Beauty

(Eau de Parfum Buttonscarves Beauty Venice. Foto: Dok. Istimewa)

Setelah menjadi salah satu produk dengan antusiasme yang tinggi, Buttonscarves Beauty , kembali hadirkan produk Eau De Parfum dengan dua varian baru, yaitu Cairo dan Venice.Hadirnya aroma baru ini merupakan jawaban dari antusiasme para BSLady, pelanggan setia Buttonscarves, yang telah menyambut hangat kehadiran empat aroma Eau De Parfum sebelumnya.Allyssa Hawadi, Vice President of Public Relations dari Buttonscarves Beauty menuturkan bahwa kedua varian parfum baru dari Buttonscarves Beauty memiliki wangi khas dengan impresi yang elegan sehingga dapat membuat penggunanya seperti seorang Lady Boss, sosok perempuan hebat yang suka bertualang dan percaya diri."Sesuai dengan namanya, kedua varian parfum ini juga terinspirasi dari kota Cairo dan Venice. It’s amazing how one spritz can bring you to another part of the world," tutur Allysa.Memiliki keharuman yang mampu bertahan selama 12 jam, kedua produk Eau de Parfum ini memiliki keunikan dalam semua aromanya yang terinspirasi dari bahan-bahan alami. Dengan perpaduan Pink Peppercorn, Marine, Magnolia sebagai top notes. Sedangkan, Rose, Jasmine atau White Florals sebagai middle notes dan Patchouli, Vanilla dan Musk sebagai base notes, membuat Cairo memiliki karakteristik berani, elegan dan misterius.Sementara, Venice identik dengan wangi bunga yang sangat intens namun tetap memberikan kesan manis dengan sedikit beraroma kayu. Juga aroma ‘musk’ yang memiliki karakteristik feminin, elegan dan romantis, karena memiliki Mandarin Ylang dan White Flowers sebagai top notes, Plum, Wood dan Lactonic sebagai middle notes serta Sandalwood, Vanilla, Musk sebagai base notes.Lebih lanjut, eau de Parfum ini telah diuji secara dermatologis dan mengandung essential oils yang sudah memenuhi standar International Fragrance Association (IFRA) dan juga Material Safety Data Sheet (MSDS). Semua bahan-bahan alami nabati, yaitu essential oil, juga tidak diujicobakan kepada hewan, menjadikan produk ini cruelty free. Selain itu, Eau de Parfum dari Buttonscarves Beauty juga telah terdaftar secara resmi di BPOM.Eau de Parfum dari Buttonscarves Beauty resmi diluncurkan pada 1 Juli 2022 dengan kisaran harga Rp425 ribu ukuran 40ml dan Rp595 ribu untuk ukuran 85ml.