Mengenal Maskara Alis, Fungsi dan Cara Pemakaian yang Tepat

Apa itu maskara alis?

Perbedaan maskara dan gel alis

(Pilihlah warna maskara yang mendekati warna alami alis dan juga sesuai dengan warna kulit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Cara memakai maskara alis

1. Isi area jarang terlebih dulu

2. Gunakan tekanan ringan dan merata

3. Sikat sesuai arah alis

Tips memilih maskara alis

Tidak ada salahnya mencoba sesuatu untuk menyempurnakan riasan dalam dunia kecantikan, terutama yang berkaitan dengan alis. Bila kamu ingin membuat alis yang tampak alami, utamanya jika memiliki alis tips, ada satu trik riasan khusus yang bisa kamu lakukan yaitu dengan menggunakan maskara alis.Perlu diketahui, alis yang bagus dapat menunjang penampilanmu. Nah, maskara alis, meskipun tidak terlalu umum digunakan, tetapi memiliki sifat transformatif. Jika kamu baru mengenal penataan alis, enggak masalah. Pasalnya, maskara alis mudah digunakan, bahkan untuk pemula.Di sini, kami akan memberi gambaran lengkap tentang maskara alis, menjelaskan apa itu maskara, fungsinya, dan mengapa itu layak mendapat tempat dalam rutinitas make up harianmu. Plus mempelajari bagaimana mengaplikasikan maskara alis agar lengkungan alis tampak penuh dan alami. Check this out!Seperti namanya, produk ini merupakan maskara untuk alis. Biasanya, digunakan untuk membuat alis tampak lebih tebal. Tergantung pada produknya, penata rias Joanna Luhrs mengatakan gel alis atau maskara dapat menahan dan membantu menjinakkan lengkungan alis. Beberapa formulanya juga dapat menambah warna, untuk sementara meniru tampilan warna alis.Perbedaan terbesar antara kedua produk yang tampak serupa ini adalah maskara dirancang untuk bulu mata, sedangkan gel alis ditujukan khusus untuk alis. Selain itu, tidak seperti maskara, gel alis biasanya tidak menambah panjang bulu alis. Gel alis lebih ditujukan untuk menjinakkan bulu alis dan mewarnai.Maskara alis juga cenderung memiliki kuas yang lebih kecil sehingga lebih cocok untuk bulu alis. Selain itu, warnanya cenderung kurang berpigmen dibandingkan maskara biasa, yang sering kali dirancang untuk membantu menggelapkan dan mempertegas bulu mata.Oleh karena itu, menggunakan maskara bulu mata pada alis bisa memberikan tampilan yang tebal atau berlebihan. "Jika kamu mencari alis yang lebih alami dan tidak terlalu penuh, cobalah gel. Ini cocok untuk pemula yang menyempurnakan sapuannya," jelas Luhrs kepada Beauty Crew.Setelah mengetahui apa itu maskara alis, sekarang waktunya kamu mengetahui cara mengaplikasikannya yang benar, seperti:Maskara alis dapat menebalkan dan mewarnai alis. Tetapi jika bulu alis jarang, efeknya tidak akan terlalu dramatis. Untuk memberikan tampilan penuh alami pada alis, disarankan untuk mengisi area yang jarang dengan pensil alis sebelum menggunakan maskara alis.Kamu bisa mencoba pensil alis dengan menggunakan ujung pensil untuk menggambar guratan tipis seperti rambut di area yang tidak rata. Lalu, ratakan perlahan dengan sikat dayung mikro untuk memberikan tampilan alis yang lebih penuh.Saat mengaplikasikan maskara alis, sebaiknya gunakan tekanan yang ringan dan stabil. Tujuannya untuk menyebarkan produk secara merata ke alis. Tekanan ringan juga membantu agar tidak menyimpan terlalu banyak produk di satu area.Cara mengaplikasikan maskara alis memainkan peran besar. Menyikat searah pertumbuhan rambut akan membantu mewarnai alis namun tetap menjaganya tetap terlihat alami.Dalam memilih maskara alis, penting untuk mencocokkannya dengan warna alismu. Cobalah mencari warna yang mendekati warna alami alis dan juga sesuai dengan warna kulit. Menggunakan warna yang lebih dingin, dibandingkan warna yang hangat, membuat alis terlihat lebih alami.