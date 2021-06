(yyy)

Siapa yang tak kenal dengan Gigi Hadid ? Seorang top model Amerika Serikat yang banyak meraih penghargaan. Kekasih penyanyi Zayn Malik ini memiliki signature look yang sangat khas dan selalu menarik di setiap penampilannya.Ia juga terjun mendesain sebuah capsulle collection bersama designer Tommy Hilfiger serta menjadi brand ambasador sebuah brand kecantikan, Maybelline.Tak hanya dikenal dengan tubuh yang tinggi semampai dan langsing, Gigi juga memiliki paras yang cantik sempurna. Model berusia 26 tahun ini jarang sekali tampil dengan full make up . Ia justru suka dengan tampilan wajah flawless di mana pun dan kapan pun.Nah, Gaya.id telah merangkum enam rahasia wajah glowing Gigi Hadid yang bisa kamu tiru di rumah!1. Mencuci wajah dengan St. Ives Apricot Scrub2. Memakai Eucerin Intensive Repair Very Dry Skin Lotion3. Rutin membersihkan wajah4. Menutup noda wajah dngan Maybelline SuperStay 24 Hour Wear Concealer5. Memakai contour dan highlight6. Set make up dengan Epicuren Protein Mist Enzyme Toner