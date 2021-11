Tips Memakai Matte Foundation untuk Kulit Wajah Kering

1. Pilih water-based foundation

(Untuk kamu pemilik kulit kering pastikan memilih foundation yang bertekstur cair. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(Mengaplikasikan foundation dengan jari tangan akan mempermudah proses blending karena suhu tubuh dapat membantu foundation lebih diserap oleh kulit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Ada berbagai alasan mengapa pemilik kulit wajah kering ingin menggunakan matte foundation. Salah satunya adalah karena matte foundation dikenal memiliki kemampuan transferproof yang lebih baik. Sehingga, membuat make up tidak mudah menempel di masker.Sayangnya, matte foundation sangat sulit 'berteman baik' dengan kulit wajah yang kering. Pasalnya, sering kali foundation tidak dapat teraplikasi dengan sempurna di wajah, hasil akhir yang matte bisa jadi malah akan semakin menegaskan petak-petak kering serta garis-garis halus di wajah atau yang biasa disebut cakey.Eits, jangan sedih dulu, untuk mengatasi hal tersebut kamu bisa mengikuti tips memakai matte foundation dari L'Oréal Paris berikut ini!Jika dilihat dari teksturnya, ada beberapa jenis foundation yang bisa kamu temukan di pasaran. Salah satunya adalah liquid foundation yang memiliki tekstur cair. Umumnya, liquid foundation merupakan water-based foundation sehingga terasa lebih ringan ketika diaplikasikan di wajah. Selain itu, kandungan liquid foundation yang berbasis air juga memiliki kemampuan untuk melembapkan kulit sehingga cocok dijadikan sebagai foundation untuk kulit kering.Selain tekstur foundation, kamu pun harus memperhatikan shade atau warna foundation yang akan digunakan agar make up dapat terlihat flawless. Caranya adalah dengan memilih produk foundation untuk kulit kering yang sesuai dengan warna kulit atau skin tone, serta undertone. Selain memberi hasil flawless, riasan wajah secara keseluruhan juga akan terlihat natural.Jangan lupa untuk selalu mengaplikasikan skincare sebelum kamu menggunakan make up. Paling tidak gunakan pembersih wajah, toner, pelembap, dan sunscreen (jika dibutuhkan). Cara ini akan memastikan kulit dalam kondisi lembap sebelum aplikasi make up. Selain itu, kulit yang bersih dan lembap dapat membuat produk make up menempel dengan sempurna, terutama foundation.Face primer bekerja dengan cara mengisi celah-celah di kulit lalu membentuk semacam lapisan di permukaan kulit. Penggunaan face primer dapat membantu menghaluskan tekstur kulit yang kasar, serta menyamarkan tampilan petak-petak kering dan garis-garis halus yang biasa terlihat di kulit kering.Untuk kulit wajah kering, pilihlah face primer dengan tekstur krim. Jenis primer ini dapat membantu menjaga kelembapan kulit dibandingkan primer dengan tekstur losion atau gel.Untuk mendapatkan hasil yang flawless, khusus untuk kulit kering aplikasikan foundation menggunakan jari tangan daripada menggunakan make up sponge atau foundation brush. Cara ini akan mempermudah proses blending karena suhu tubuh dapat membantu foundation lebih diserap oleh kulit.Langkah terakhir untuk membuat matte foundation untuk kulit kering tetap stay dan tahan lama adalah dengan melakukan set makeup. Untuk kulit kering, hindari set make up dengan menggunakan loose powder. Jauh lebih baik jika kamu menggunakan setting spray yang dilengkapi dengan kandungan pelembap untuk memastikan hidrasi pada kulit tetap terjaga.