Ini Dia Salon Rambut Profesional ala Backstage Fashion Show

(TRESemmé’s touchless vending machines pertama yang memungkinkan pengunjung mendapatkan produk TRESemmé secara aman dan mudah. Foto: Dok. TRESemmé)

(Rangkaian produk terbaru ini dirancang khusus untuk memperbaiki dan memperkuat helai rambut yang rusak dari dalam. Foto: Dok. TRESemmé)

Beauty Lovers, salon adalah tempat yang paling tepat untuk memanjakan dirimu sejenak dengan berbagai treatment perawatan kecantikan. Mulai dari potong rambut, creambath, blow, cat rambut dan masih banyak lagi penawaran menarik lainnya.TRESemmé sebagai brand perawatan rambut yang digunakan oleh para penata rambut profesional dunia, menghadirkan layanan salon profesional layaknya belakang panggung ajang fashion show.Dengan pengalaman 13 tahun sebagai sponsor resmi perawatan rambut di New York Fashion Week, TRESemmé menghadirkan layanan salon professional dengan menerapkan protokolkesehatan yang tinggi.Berlokasi di Senayan City, Jakarta, ‘pop-up’ salon ini menjawab kebutuhan perempuan urban untuk tampil maksimal melalui rambut indah salon dan memberikan mereka perawatan rambut dengan penata rambut profesional terbaik.Neelesh Suryavanshee selaku Vice President Hair & Deodorant Unilever Indonesia, mengatakan meskipun dihadapkan dengan situasi bekerja dari rumah, para perempuan tetap menginginkan tampilan rambut indah salon. Oleh karena itu, kehadiran TRESemmé The Backstage Professional Hair Studio ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mereka tanpa mengesampingkan protokoler kesehatan yang berlaku."Ini sesuai dengan purpose atau tujuan mulia TRESemmé yaitu membantu ‘presence’ perempuan terpancar dan menginspirasi orang-orang disekitarnya," ujarnya pada saat konferensi pers virtual yang diadakan pada hari Senin (18/01), di Jakarta.Selain memberikan layanan penataan rambut, potong rambut dan cuci rambut secara gratis hanya dengan pembelian produk senilai Rp 50.000, TRESemmé The Backstage Professional Hair Studio juga menghadirkan TRESemmé The Backstage Professional Hair Stylist Squad yaitu Kiefer Lippens, Diana Hadisuwarno, Jeffry Welly dan Budi Putra.Pengunjung pun dapat menikmati virtual hair makeover yaitu mencoba berbagai jenis gaya rambut secara virtual dan memberikan saran mengenai rekomendasi produk yang disesuaikan dengan jenis rambut mereka. Serta, TRESemmé’s touchless vending machines pertama yang memungkinkan pengunjung mendapatkan produk TRESemmé secara aman dan mudah.Pada kesempatan yang sama, TRESemmé memperkenalkan TRESemmé Hair Fall Control. Terinspirasi oleh teknologi salon yang berkembang di salon premium di mancanegara, TRESemmé menggunakan TRESplex™ Technology untuk memperkuat rambut danmengurangi kerontokan hingga 10 kali.