Rahasia Make Up Anti Luntur Atlet Renang Indah di Olimpiade

Tak seperti atlet olahraga lainnya, atlet renang indah pasti tampil dengan wajah full make up setiap kali bertanding. Renang indah merupakan kombinasi balet, renang dan akrobatik. Olahraga ini menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade Tokyo 2020.Tak hanya kepiawaian para atlet yang melakukan gerakan renang dengan hebat dan indah. Tetapi, tampilan wajah mereka yang tetap cantik dengan polesan make up tahan air yang membuat mereka terlihat makin memesona di kolam renang.Menurut Addy Colona, seorang atlet renang indah yang juga pelatih dari tim Freedom Valley Synchro, mengungkapkan jika riasan yang digunakan untuk menegaskan ekspresi wajah para atlet saat tampil. Ia juga menambahkan jika para atlet dilarang menggunakan perhiasan hingga make up yang berlebihan.“Desain kostum dan riasan yang indah menambah kesan keseluruhan dari rutinitas (renang indah) tetapi bukan itu yang dinilai. Kami juga tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan, alat peraga, atau riasan berlebihan yang akan mengalihkan perhatian," kata Colona dikutip dari Allure.Colona menyebutkan beberapa produk make up yang biasa dipakai para atlet renang indah, diantaranya:Untuk primer yang digunakan, Colona dan timnya memilih Smashbox Photo Finish Primer dan Benefit Stay Don't Stray 360 Degree Eyeshadow Primer. Keduanya merupakan primer yang tahan terhadap air dengan cukup baik.Para atlet biasanya tidak memakai kacamata saat bertanding, jadi riasan mata yang indah menjadi fokus utamanya. Salah satu maskara waterproof terbaik menurut Colona adalah Aqua Smoky Mascara dari Make Up For Ever. Nah, jika kamu pemula Colona menyarankan untuk menggunakan Great Lash Waterproof Mascara dari Maybelline.Menurut Colona, pewarna bibir pada umumnya bekerja sangat baik di dalam air, terutama dengan perenang yang mungkin tidak terbiasa memakai banyak riasan. Benefit Benetint Cheek & Lip Stain merupakan produk pewarna bibir dan pipi yang tahan air.