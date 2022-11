Waspada! Lupa Membersihkan Maskara Sebelum Tidur Bisa Merusak Mata

1. Konkresi

Bagaimana cara membersihkan maskara dengan benar?

Sebagian orang mengetahui, menghapus riasan sebelum mereka tidur merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Jika tidak, maka bersiaplah untuk menyambut jerawat baru yang datang saat kamu terbangun.Memang tak dapat dipungkiri, jika kita merasa lelah beristirahat, berbaring, bahkan tidur adalah suatu kenikmatan yang hakiki. Namun perlu diingat, tidur menggunakan make up bisa berbahaya bagi kulit, bahkan maskara yang tertinggal saat tidur memiliki dampak negatif pada kesehatan mata.Dilansir dari Buzzfeednews.com, ada seorang wanita asal Australia yang menderita konsekuensi parah akibat berulang kali tidur dengan menggunakan maskara. Wanita itu awalnya mencari pertolongan medis karena dia memiliki sensasi kronis seperti ada sesuatu yang tersangkut di kedua matanya.Ketika dokter memeriksa wanita tersebut, yang mengaku 25 tahun menggunakan maskara berat dengan pembersihan yang tidak memadai, mereka menemukan bahwa maskara menumpuk di bawah kelopak matanya.Hal ini mengingatkanmu agar selalu membersihkan riasan dengan baik, terlebih area sekitar mata, seperti maskara, softlens, eyeliner, dan eyeshadow. Simak beberapa masalah yang bisa kamu alami akibat tidur menggunakan maskara:Gagal menghilangkan maskara dan riasan mata dari mata dapat menyebabkan konkresi, massa padat yang terbentuk di bawah kelopak mata setelah penumpukan bahan. Massa dapat mengikis kornea, menyebabkan sakit mata dan iritasi, dan jika tidak diobati, dapat menyebabkan kebutaan.Jadwalkan janji temu dengan dokter mata jika kamu menderita sakit mata atau gejala abnormal lainnya yang menimbulkan kekhawatiran.Dengan memakai maskara saat pergi tidur, sama saja kamu mengundang bakteri ke dalam mata. Segala jenis bakteri yang masuk ke mata adalah berita buruk yang dapat menyebabkan sejumlah masalah penglihatan dan mata, termasuk kebutaan. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa maskara dapat menyebabkan kerusakan yang begitu signifikan, tetapi itu benar.Tidur dengan riasan mata seperti maskara dan eyeliner dapat menyebabkan iritasi mata jika riasan tersebut luntur ke bantal dan mengenai mata saat kamu tidur. Iritasi mata dapat menggores kornea, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakmampuan untuk fokus saat bekerja atau saat menyelesaikan aktivitas penting lainnya.Agar maskara mudah dibersihkan, gunakan make up remover khusus mata. Make up remover merupakan salah satu pilihan praktis untuk kamu yang ingin membersihkan make up dengan cepat.Fungsi makeup remover adalah untuk membersihkan wajah dari kosmetik yang bersifat waterproof dan smudge-proof yang sulit dihilangkan, seperti maskara waterproof.Pilihlah makeup remover yang berbahan dasar minyak sehingga maskara yang biasanya susah dihapus, bisa lebih mudah dibersihkan. Makeup remover dengan bahan dasar minyak juga akan mengurangi potensi mata menjadi merah dan iritasi.