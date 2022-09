Mengoleskan Tabir Surya di Bawah Mata Itu Perlu, Ini Kata Ahli

Pentingnya tabir surya pada bawah mata

(Setelah menetapkan produk tabir surya pilihan, pastikan agar benar-benar menerapkannya secara menyeluruh. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Gunakan tabir surya yang tepat

Cara terbaik untuk menerapkannya

(TIN)

Tabit surya baik digunakan untuk melindungi kesehatan dan penampilan kulit. Namun sayangnya, tidak semua orang melakukannya atau bahkan mengabaikan area kulit tertentu. Salah satu titik kunci yang sering dilewatkan orang adalah area kelopak dan bawah mata.“Saya telah melihat beberapa kanker kulit terburuk di area kelopak mata,” kata Dr Karan Lal dari Schweiger Dermatology Group di Hillsborough, New Jersey, kepada HuffPost.Masih dijelaskan oleh Dr Lal, “Operasi kanker kulit di daerah ini rumit dan dapat menyebabkan jaringan parut yang signifikan yang dapat menyebabkan mata kering kronis. Saya telah melihat orang-orang kehilangan seluruh kulit kelopak mata bawah dan atas mereka karena kanker kulit.”Menerapkan tabir surya ke kelopak mata mungkin terasa berlawanan dengan intuisi. Karena sepanjang hidup, kita telah dikondisikan oleh label yang memperingatkan kita untuk menghindari mengaplikasikan apa pun di dekat area mata, dan itu jelas melekat pada banyak dari kita.“Karena kulit di area ini sangat halus, orang terkadang berhati-hati dalam mengoleskan tabir surya ke area ini, atau mereka mungkin menundanya karena mereka pikir itu akan mengenai mata mereka,” tandas dokter kulit Kota New York, Dr. Hadley King."Pembahasan kali ini, para ahli menguraikan fungsi tabir surya pada kelopak dan bawah mata serta menyarankan untuk memilih produk yang tepat dan menerapkannya untuk perlindungan maksimal.""Sangat penting untuk mengoleskan tabir surya ke semua area kulit yang terpapar radiasi UV, termasuk area mata," ujar Dr King. Sementara itu, Papri Sarkar, seorang dokter kulit di Newton, Massachusetts, menekankan bahwa area mata adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan untuk dioperasi karena kanker kulit.“Ada beberapa tempat yang sangat tidak menyenangkan untuk menjalani operasi kanker kulit, dan area sekitar mata pasti salah satunya,” ujarnya.Selain perlindungan kanker, mengoleskan tabir surya ke kulit kelopak dan bawah mata yang halus juga membuat perbedaan dari sudut pandang kosmetik.Karena kulit kelopak mata sangat tipis, sangat rentan terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Hal ini dapat mengakibatkan kulit kelopak mata murung dan krepitasi. Menggunakan tabir surya dapat mengurangi risiko penuaan kulit kelopak dan bawah mata sejak dini.Selain mengurangi pembentukan kerutan pada kulit bawah mata yang tipis dan sensitif, tabir surya juga dapat membantu mencegah terbentuknya lingkaran hitam di sekitar mata.Kadang-kadang, karena hilangnya volume atau pembuluh darah di bawah kulit dan karena penggelapan kulit di daerah itu. Menggunakan tabir surya di sekitar mata dapat membantu mencegah pigmentasi baru atau lebih lanjut atau penggelapan kulit di sana.Para dokter kulit yang berbicara melalui HuffPost merekomendasikan penggunaan tabir surya mineral jika memungkinkan."Area mata perih dan terbakar sangat umum, terutama setelah penggunaan tabir surya kimia seperti yang mengandung oxybenzone dan avobenzone. Jadi saya hanya merekomendasikan tabir surya pemblokiran fisik yang mengandung seng oksida dan titanium dioksida untuk kulit kelopak mata,” imbuh Dr Lal.Cobalah untuk memilih tabir surya mineral spektrum luas yang memiliki SPF 30 atau lebih tinggi. Jika tabir surya wajah biasa mengiritasi area matamu, Dr King menyarankan untuk mencari tabir surya yang dibuat khusus untuk area mata.“Sekarang ada eyeshadows make up yang memiliki tabir surya di dalamnya untuk memungkinkan aplikasi yang lebih mudah dan elegan,” ujar Lal. Banyak dari mereka adalah tabir surya kombinasi fisik dan kimia, jadi berhati-hatilah dan ujilah untuk memastikan kamu bukan seseorang yang sensitif terhadap tabir surya kimia.Setelah menetapkan produk tabir surya pilihan, pastikan agar benar-benar menerapkannya secara menyeluruh. “Selalu mulai dengan tangan yang bersih dan kering,” saran Sarkar.Gunakan sedikit demi sedikit dan oleskan di area kecil dan ratakan. Caranya oleskan terlebih dulu ke kulit tepat di bawah alis, lalu sudut mata yang paling dekat dengan hidung, lalu kelopak mata yang sebenarnya, dan kemudian bagian bawah mata. Biarkan benar-benar kering dan kemudian mengulangi prosesnya.