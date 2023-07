7 Produk Perawatan Kulit Anti-Aging yang Direkomendasikan Dermatologist

Tabir surya

Menggunakan bahan-bahan yang didukung sains, mengoleskan produk berkualitas tinggi, dan tetap konsisten dalam rutinitas, bisa menjadi rahasia kulit tampak cantik dalam jangka panjang.Selain melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan radikal bebas, cara tersebut juga dapat memperlambat waktu, dan membantu membalikkan atau meminimalkan tanda-tanda penuaan kulit . Seperti, garis-garis halus, kerutan , bintik hitam, dan lain sebagainya.Rutinitas sehari-hari ini terdiri dari mencuci muka pagi dan malam dengan pembersih yang lembut, memakai pelembap, dan SPF (tabir surya) harian. Kamu juga bisa menggabungkan bahan dan produk anti-penuaan tambahan yang menjaga kulit tetap mulus.Nah, inilah produk anti-penuaan yang tidak dapat dinegosiasikan dan direkomendasikan oleh ahli dermatilogis, seperti:Kerusakan akibat sinar matahari bersifat kumulatif, dan cara termudah untuk melindungi kulit menurut Corey L. Hartman, MD, dokter kulit bersertifikat di Birmingham, adalah menggunakan tabir surya yang setidaknya memiliki SPF 30 setiap hari."Terkena sinar matahari tanpa perlindungan, bisa mengakibatkan kulit menua sebelum waktunya. Artinya, akan timbul bintik matahari dan bintik penuaan, kerutan serta garis halus. Lebih penting lagi, SPF melindungimu dari kanker kulit, yang merupakan bentuk kanker paling umum di dunia," papar Dr. Hartman dikutip dari Real Simple.Bahan ini penting dalam rutinitas anti-penuaan. Dijelaskan Dr. Hartman, retinoid membantu menghasilkan pergantian sel kulit, yang pada gilirannya membantu menghaluskan munculnya garis-garis halus dan kerutan sekaligus meratakan warna kulit. Retinoid terkenal karena kemampuannya untuk menargetkan jerawat.Juga, bermanfaat untuk kesehatan kulit secara keseluruhan dan anti-penuaan setelah SPF. Jika belum pernah menggunakan retinol sebelumnya, mulailah dengan menggunakan ini sekali atau dua kali seminggu di malam hari tepat sebelum pelembap, lalu tingkatkan untuk penggunaan sehari-hari.Antioksidan sangat penting dalam setiap rutinitas perawatan kulit anti-penuaan. Kseniya Kobets, MD, ahli dermatologi kosmetik bersertifikat, mengatakan antioksidan favoritnya adalah vitamin C, juga dikenal sebagai asam L-askorbat. "Jika ingin mencegah penuaan, menstimulasi kolagen, dan mencerahkan kulit, maka vitamin C harus menjadi bagian dari rejimen harian," ujarnya.Hidrasi sangat penting untuk setiap rutinitas perawatan kulit, dan terutama yang mengutamakan anti-penuaan. Ini adalah humektan, yang berarti menarik kelembapan ke kulit untuk membantu menghidrasi sel-sel kulit dan membuatnya terasa kenyal.Menurut Jeanette Graf, MD, dokter kulit bersertifikat dan asisten profesor klinis dermatologi di Fakultas Kedokteran Mt Sinai, pada gilirannya, kulit terlihat lebih penuh, montok, dan lebih bercahaya.Merupakan produk anti-penuaan yang tidak dapat dinegosiasikan dan sangat direkomendasikan oleh ahli kulit. "Ceramide adalah bahan dalam banyak pelembap karena membantu menyegel kelembapan," tegas Elizabeth Hale, MD, dokter kulit bersertifikat yang berbasis di New York City.Peptida adalah rantai kecil protein yang membantu memperbaiki sel kulit yang rusak. Mereka juga dapat meningkatkan kadar kolagen alami tubuh, yang pada akhirnya membantu memperlambat tanda-tanda penuaan."Mereka meningkatkan kualitas kulit dengan mengencangkan dan menguatkan kulit," kata Roberta Del Campo, MD, dokter kulit bersertifikat di Del Campo Dermatology & Laser Institute."Ini menjadi alternatif retinol yang bagus karena kulit beberapa orang tidak dapat mentolerir resep retinoid," catat Dr. Hale. Bakuchiol tidak mengiritasi. Ini membantu pergantian sel dan menjaga kesehatan kulit, sekaligus meratakan warna kulit dan pigmentasi.Mulailah secara perlahan dengan aplikasi satu atau dua kali seminggu, lalu tingkatkan secara perlahan hingga penggunaan setiap malam. Namun, bahan ini mungkin tidak cocok untuk orang dengan kulit sensitif. Pun tidak disarankan dipakai pada ibu hamil atau menyusui.