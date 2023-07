Wajib Tahu! Rutinitas Perawatan Kulit Sebelum dan Setelah Berolahraga

Skincare sebelum olahraga

Mencuci muka

Gunakan Toner

Pakai pelembap

Oleskan tabir surya

(Meskipun, olahraga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit, sebaiknya kamu juga jangan lupa untuk melakukan perawatan wajah sebelum dan sesudah berolahraga. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Skincare setelah olahraga

Mandilah

Mencuci wajah

Toner sampai pelembap

Jangan lupa tabir surya

Selain baik untuk otot, ternyata olahraga juga baik untuk kesehatan kulit . Satu studi menunjukkan bahwa latihan daya tahan dan latihan aerobik intensitas tinggi dapat membantu mencegah dan mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit.Meskipun, olahraga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit, sebaiknya kamu juga jangan lupa untuk melakukan perawatan wajah sebelum dan sesudahnya. Selain mencegah jerawat, rutinitas ini juga dapat meningkatkan hidrasi, dan mengurangi iritasi atau kerusakan kulit.Nah, mengingat penggunaan skincare itu penting untuk berbagai aktivitasmu, berikut yang bisa kamu lakukan sebelum atau setelah olahraga. Check this out!Biasanya kaum wanita tak bisa lepas dari make up, termasuk saat berolahraga. Meski Deirdre Hooper, MD, dokter kulit bersertifikat di Audubon Dermatology di New Orleans, tidak melarang penggunaan make up saat olahraga, ada baiknya bila kamu membersihkan wajah terlebih dulu.Sabun muka yang digunakan bisa bertekstur gentle. Hal ini agar pH kulit menjadi seimbang. Wajah pun terlihat lebih segar saat berolahraga. Bila wajah masih full make up, ditakutkan saat berkeringat, pelembap yang berat menjadi penghalang pada kulit yang mencegah penguapan air.Setelah membersihkan wajah, gunakan toner yang berfungsi untuk menghidrasi kulit. Toner juga bisa membantu mengontrol produksi minyak di wajah, agar saat olahraga kulit wajah tidak memroduksi minyak secara berlebih.Ini akan berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit, mencegah penuaan dini pada kulit, serta melindungi kulit dari matahari saat olahraga. Ingat, saat menggunakan pelembap, pilihlah yang ringan sehingga tidak menutup pori-pori.Melansir dari Everyday Health, jika kamu berolahraga di luar ruangan, jangan lupa gunakan tabir surya spektrum luas setidaknya SPF30. Pastikan memilih formula noncomedogenic sehingga tidak menyumbat pori-pori. Nasihat ini berlaku bahkan jika kamu berolahraga di gym dengan jendela yang membiarkan cahaya masuk.Tabir surya untuk olahraga biasanya mencantumkan tulisan kalau produk akan tahan air dan keringat. Oleskan sunscreen ke wajah, telinga, leher, dada, dan belakang leher.Usai berolahraga, tubuh pasti akan penuh keringat, badan pun terasa lengket. Untuk itu diperlukan perawatan kulit agar kebersihan dan kelembapan kulit tetap terjaga. Jangan sampai tubuh sehat, tapi kulit menjadi kusam. Nah, berikut beberapa perawatan yang bisa kamu lakukan setelah olahraga.Berkeringat menciptakan lingkungan yang hangat dan basah untuk pertumbuhan bakteri. Paling tidak, bilas untuk menghilangkan keringat, minyak, dan kuman yang menumpuk. Ini sangat penting jika kamu rentan berjerawat.Cobalah sabun yang mengandung benzoil peroksida, yang akan melawan C. acnes, bakteri penyebab jerawat. Jika tidak berhasil, dia merekomendasikan pembersihan dengan pencuci belerang. Ingat, selalu berganti pakaian baru setelah berolahraga.Jika kamu tidak mandi di gym, paling tidak bersihkan wajah sebelum berkemas dan pergi. Pilihlah pembersih yang lembut atau ringan. Jika rentan berjerawat, gunakan produk dengan bahan asam salisilat untuk membantu mencegah pori-pori tersumbat yang menyebabkan jerawat. Kemudian, keringkan wajah dengan tisu atau handuk lembut.Kalau wajah sudah kembali bersih, kamu bisa menggunakan hidrasi toner yang memiliki kandungan hyaluronic acid atau glycerin. Kandungan tersebut bisa membantu menjaga kelembapan kulit, mengunci cairan di dalam lapisan kulit, dan menyegarkan kembali kulit wajah setelah berolahraga.Sedangkan, penggunaan pelembap bisa membuat kulit wajah tampak cerah, memperbaiki tekstur kulit, mengontrol minyak dan mengatasi masalah kulitJika kamu berkeringat, tabir surya yang diaplikasikan sebelum berolahraga akan hilang. Nah, sekarang saatnya untuk mengoleskan tabir surya berwarna, yang berfungsi ganda sebagai pelindung UV dan riasan yang meratakan warna kulit. Terlebih lagi, penelitian menunjukkan bahwa tabir surya berwarna dapat melindungi kulit dari efek merusak cahaya dalam ruangan.Ingat, saat olahraga, jangan gunakan perawatan kulit yang bersifat sebagai eksfoliator. Karena ini bisa membuat kulit wajah menjadi kemerahan, iritasi dan memicu masalah kulit lainnya.