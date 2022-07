5 Makanan Ini Bikin Rambutmu Memesona

1. Ekstrak basil

2. Apel

3. Alpukat

4. Anggur

5. Kiwi

Perempuan mana yang tidak ingin selalu tampil cantik? Menjaga kecantikan tak hanya dari luar saja, namun juga dari dalam.Bagaimana caranya? Mudah saja, yakni dengan mengonsumsi makanan yang baik dan punya manfaat baik bagi kesehatan kulit dan juga rambut.Vice President and Head Medical Services and R&D Kaya Limited, Sangeeta Velaskar membuat daftar makanan apa saja yang bisa menunjang kecantikanmuy, seperti dilansir dari Indianexpress.com:Ekstrak basil dapat membantu meremajakan folikel rambut, membuat kulit kepala tetap dingin dan meningkatkan sirkulasi darah.Apel memiliki kandungan serat yang disebut pyrus malus. Serat jenis ini bisa berfungsi sebagai penyeimbang pH pada rambut dan membantu membersihkan kotoran dari kulit kepala sehingga bisa terbebas dari ketombe.Ekstrak alpukat sangat baik digunakan sebagai masker rambut. Selain memberikan nutrisi pada rambut, buah berwarna hijau ini juga mampu memperkuat rambut.Buah ini dikenal mengandung serat tinggi, rendah kalori, dan bio-flavonoid. Sedangkan vitamin C juga antioksidan di dalamnya melindungi kulit dari bahaya lingkungan. Lain dari pada itu juga merangsang produksi kolagen kulit yang membuat halus dan elastis.Kiwi adalah buah yang dapat membangkitkan tenaga yang kaya nutrisi. Kiwi sangat kaya akan antioksidan, terutama vitamin C, E serta polifenol yang baik untuk mencegah penuaan dini. Selain itu, kiwi juga membantu mencegah stres, melindungi diri dari polusi, serta penangkal radikal bebas.