Mentimun

Air kelapa

Brokoli

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Jeruk nipis

Pisang

Cokelat hitam

Kacang-kacangan

(yyy)

Makanan dan kulit memiliki ikatan yang dalam. Memang benar ketika dikatakan bahwa apa yang kamu makan benar-benar terlihat di wajah. Misal, kamu sangat suka makan pizza atau kentang goreng. Makanan itu memang enak, namun bila memiliki kulit berminyak , yang cenderung berjerawat, tentu kamu perlu mengubah kebiasaan mengonsumsi makanan tersebut.Perlu diingat, makanan yang digoreng bisa meningkatkan produksi sebum. Pasalnya, kulit berminyak menghasilkan lebih banyak minyak yang menyebabkan banyak berjerawat. Jadi, jika ingin menghindari situasi ini, kamu harus memperhatikan apa yang dimakan.Nah, mau tahu makanan dan minuman apa saja yang mampu menjaga produksi sebum tetap terkendali? Berikut ulasannya yang dilansir dari Health Shots!Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Fitoterapia mencatat bahwa makan mentimun memiliki efek menenangkan pada kulit. Fungsinya untuk membersihkan kulit, menghilangkan semua racun dan kotoran. Pun untuk menghindari jerawat dan akumulasi minyak. Terlebih lagi, kamu bisa mengoleskan mentimun di wajah juga untuk mendapatkan kulit yang halus!Air kelapa merehidrasi kulit dan menjaga keseimbangan minyaknya. Ini mencegah wabah jerawat yang tidak diinginkan. Selain itu, air kelapa memiliki sifat anti-inflamasi yang mengurangi risiko masalah kulit seperti dermatitis.Vitamin A dan C adalah sahabat terbaik kulit! Dan, brokoli memiliki kandungan keduanya yang tinggi. Plus, antioksidan yang ada di sayuran ini mencegah produksi minyak berlebih. Brokoli setengah matang adalah pilihan yang baik untuk mencegah masalah lain.Tidak hanya mengonsumsi, mengoleskan vitamin C pada kulit adalah cara yang bagus untuk mencegah jerawat. Lemon merupakan makanan utama untuk kulit berminyak karena memiliki kecenderungan menyerap minyak. Pun menghilangkan racun dari tubuh yang memberi kulit tekstur yang bagus.Kelebihan produksi sebum bisa terjadi karena kekurangan potasium, fosfor, dan magnesium dalam tubuh. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin E yang dikenal sebagai serum kecantikan alami. Pisang bersifat antibakteri, itulah sebabnya menggosok kulit pisang atau tumbuk pisang di area yang berjerawat memberi kelegaan instan dari masalah jerawat.Berkat flavonoid, cokelat hitam membantu mencegah peradangan jerawat. Antioksidan kuat ini membuat kulit halus dan bercahaya. Namun, mengonsumsi dalam jumlah sedang adalah kuncinya.Kulit membutuhkan dosis nutrisi yang sehat untuk mempertahankan tingkat produksi sebum. Ketika tingkat nutrisi berfluktuasi akan mengalami kelebihan atau kekurangan produksi sebum. Kita semua tahu bahwa kacang-kacangan adalah sumber nutrisi yang bagus. Tidak heran kalau itu adalah makanan super yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berurusan dengan kulit berminyak.