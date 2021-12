Membanggakan! Parfum Lokal Ini Bakal Rilis Produk di Paris Fashion Week 2022

Salah satu varian brand parfum lokal HMNS. Instagram @hmns.id

Produk HMNS yang dirilis di Paris Fashion Week 2022

Jakarta: Merek parfum lokal HMNS (dibaca humans) menorehkan sejarah baru di kancah fesyen internasional. HMNS menjadi parfum lokal pertama yang melenggang di Paris Fashion Week 2022."And It's official (ini sudah resmi)!!! International product HMNS yang kita submit, dipilih untuk bisa launch di Paris Fashion Week 2022. Menjadikan HMNS brand parfum Indonesia pertama yang merilis produknya di PFW," tulis akun Instagram resmi @hmns.id, Selasa, 21 Desember 2021.Postingan tersebut berisi tulisan: Kamu baru saja membuat sejarah. Kami akan menjadi brand parfum pertama Indonesia yang akan meluncurkan produknya di Paris Fashion Week.. Dan ini tak bisa terjadi tanpa kamu.HMNS mengaku tak menyangka dengan prestasi ini. "we call this episode leap of faith (kami menyebut episode ini lompatan iman)," tulis brand tersebut.Ketika HMNS mengirimkan produk ini, mereka tak yakin akan terpilih untuk rilis di Paris Fashion Week 2022."But it came. Yesterday. And left us speechless. (Tapi surat itu datang. Kemarin. Dan membuat kami terdiam)," lanjut HMNS.HMNS menyebutkan bahwa produk yang akan diliris adalah HMNS Ambar Janma (Manusia Harum). Produk ini akan lebih dulu dirilis di Indonesia.Baca: Mykonos Meluncurkan Parfum Bernuansa Paris "HMNS akan tetap merilis produk ini terlebih dulu di Indonesia, mulai besok (Rabu, 22 Desember pukul 10.00 WIB)," terang HMNS.HMNS Ambar Janma (Manusia Harum) bisa dipesan di website www.madeforHMNS.com secara terbatas.