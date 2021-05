Masalah Kulit tak Kunjung Reda? Cobalah Konsumsi Vitamin K

(FIR)

Jika biasanya dalam perawatan kulitmu hanya fokus pada vitamin C dan vitamin E, sekarang cobalah lirik Vitamin K. Ya, vitamin K juga memiliki berbagai manfaat dalam kesehatan tubuh maupun kulit.Merawat kulit harus menjadi bagian penting dari rejimen kesehatan, karena bagaimanapun, itu adalah organ tubuh terbesarmu.Nah berbicara soal perawatan kulit, vitamin K juga sangat penting dalam membantu proses pembekuan darah tubuh. Artinya, ia mampu membantu tubuh menyembuhkan luka, memar, dan area yang terkena operasi.Fungsi dasar vitamin K juga dianggap membantu kondisi kulit tertentu, seperti stretch mark, pembuluh darah laba-laba, bekas luka, flek hitam dan lingkaran membandel di bawah mata.Melansir Healthline, vitamin K dapat ditemukan di berbagai macam krim topikal untuk kulit, dan dapat membantu merawat berbagai kondisi kulit.Biasanya, dokter menggunakan krim yang mengandung vitamin K pada pasien yang baru saja menjalani operasi untuk membantu mengurangi bengkak dan memar.Hal itu diyakini dapat membantu mempercepat penyembuhan kulit. Namun, penelitian tentang efek vitamin K pada kulit lebih terbatas daripada vitamin E dan C.Menurut University of Florida, kekurangan vitamin K jarang terjadi di Amerika Serikat. Nah, orang dewasa biasanya membutuhkan antara 90 hingga 120 ug per hari. Kamu bisa menambah asupan vitamin K dengan makanan seperti kubis, bayam, selada, dan kacang hijau.