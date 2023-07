10 Bahan Alami Kecantikan yang Membuat K-Beauty Menjadi Produk Terdepan

Air beras

Meskipun tren kecantikan datang dan pergi, ada satu hal yang tidak pernah ketinggalan zaman, yaitu merawat kulit. Bagian dari merawat kulit dengan baik adalah mencari tahu bahan alami mana yang bermanfaat dan membantu meningkatkan kesehatan kulit.Jika memiliki kulit kering, ada baiknya memilih produk perawatan kulit yang melembapkan dan menghidrasi. Sebaliknya, jika memiliki kulit berminyak, dibutuhkan bahan perawatan kulit yang dapat membuka pori-pori, menghaluskan tekstur kulit, dan mengontrol minyak berlebih.Untuk mendapatkan kulit bercahaya secara alami dan mencerahkan kulit kusam dan tidak rata, yang kamu butuhkan adalah bahan-bahan alami sebagai bagian dari produk perawatan kulit.Salah satu bahan yang sedang tren saat ini adalah kandungan yang terdapat pada produk kecantikan dari Korea Selatan. Ya, produk K-beauty ini mampu merawat kulit dan memberikan segudang manfaat untuk menutrisi, anti penuaan dan mencerahkan kulit.Nah, berikut adalah beberapa bahan perawatan kulit, manfaat serta khasiatnya yang dikutip dari Times of India!Tidak hanya mencerahkan kulit, air beras juga memudarkan bintik hitam dan pigmentasi jika digunakan secara teratur. Wanita Korea sejak lama telah menggunakan air beras untuk memutihkan dan mencerahkan kulit. Air beras memiliki sifat 'pembalik waktu' yang mengaburkan tanda-tanda penuaan dini seperti garis-garis halus dan kerutan dan bahkan menunda penampilan mereka selama bertahun-tahun.Vitamin C bekerja sangat baik untuk kulit dan rambut. Ini mencerahkan bintik-bintik dan mencegah jerawat. Vitamin pencerah ini membantu merawat kulit yang tidak rata, pigmentasi, dan membuat kulit bercahaya.Dikemas dengan manfaat anti-inflamasi dan antioksidan, ginseng dikenal dapat mencerahkan kulit, meningkatkan kolagen, dan menenangkan kulit yang teriritasi. Populer dalam perawatan kulit Korea dan telah lama dikenal penggunaannya sebagai obat di China, ginseng juga dapat mengencangkan dan meningkatkan tekstur kulit, mengurangi munculnya lingkaran hitam dan membantu mencegah tanda-tanda penuaan.Selain sebagai kenikmatan gastronomi, manfaat Yuzu untuk perawatan kulit bertanggung jawab menjadikannya bahan perawatan kulit paling menarik yang tidak bisa didapatkan oleh dunia kecantikan.Yuzu mengembalikan penghalang kelembapan kulit dan membuatnya tampak kenyal sepanjang waktu. Yuzu juga sangat membantu produksi kolagen yang pada gilirannya mengaburkan garis-garis halus, dan kerutan, serta meningkatkan elastisitas kulit. Pun dapat memperlambat proses penuaan kulit.Kandungan ini memiliki banyak manfaat untuk kulit dan dikenal dapat mengobati jerawat, noda, iritasi, dan membantu memperbaiki kondisi kulit. Selain cocok untuk semua jenis kulit kecuali kulit sensitif, tea tree oil dikenal dengan keserbagunaannya dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah rambut serta kulit kepala seperti ketombe, flek, gatal-gatal dan juga membantu menghilangkan jamur kuku.Dikemas dengan khasiat penyembuhan vitamin B5 dan vitamin B3, 17 asam amino, mineral, enzim, protein, dan antioksidan, jus birch adalah jawaban untuk kulit yang sehat dan bercahaya. Jus birch mengandung bentuk alami niacinamide dan vitamin C yang tampak mencerahkan dan merangsang pergantian sel. Ini juga meratakan warna kulit, memperbaiki tekstur kulit dan melindungi dari radikal bebas.Dikenal karena manfaat pelembap dan anti-penuaannya, cica juga dikenal sebagai ramuan penyembuh kulit yang kaya akan asam amino, beta karoten, asam lemak esensial, dan fitokimia.Cica cukup bermanfaat untuk meningkatkan elastisitas kulit, meningkatkan sintesis kolagen dan sirkulasi darah. Ini membantu memperbaiki penghalang kulit untuk melawan tanda-tanda penuaan yang terlihat, mencegah kulit kendur dan paling cocok untuk kulit berjerawat dan berjerawat.Mengandung tiga jenis antioksidan yakni anthocyanin, asam ellagic, dan tanin, yang bekerja untuk detoksifikasi serta memperbaiki kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan.Delima membantu mengurangi tanda-tanda penuaan kulit seperti bintik-bintik penuaan, garis-garis halus dan kerutan. Penelitian telah menunjukkan bahwa makanan super ini dapat merangsang sel kulit keratinosit yang membantu regenerasi sel, menjadikannya bahan anti penuaan yang luar biasa.Bahan pencerah kulit yang hebat, licorice mencegah radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan, keriput, dan hiperpigmentasi. Ia dikenal karena khasiatnya yang luar biasa menenangkan kulit, mengontrol minyak, dan cocok untuk semua jenis kulit. Akar licorice membantu mengatur produksi minyak dan memberi kulit sehat bebas kilap.Tanaman berduri ini sangat kaya akan karotenoid dan asam lemak, yang memungkinkannya menembus jauh ke dalam kulit dan menutrisi dari dalam. Ini bersifat anti-jamur dan membantu melawan jerawat, sekaligus menenangkan kulit. Ini mengandung vitamin C dan E yang memperbaiki kulit yang rusak dan membuatnya sangat terhidrasi.