Resep Cantik Natural ala Ziva Magnolya

Studi Medical News Today membuktikan, mencintai diri sendiri adalah kunci untuk kesehatan mental dan terbebas dari depresi, maupun kecemasan.Untuk dapat menciptakan pikiran dan keadaan psikologis yang positif, haruslah dimulai dari dalam diri sendiri terlebih dahulu dengan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tampil percaya diri dan berbahagia dengan keunikan yang Kamu miliki.Dwi Agusti Maulidiya (Tia), Public Relations Manager Barenbliss Indonesia, mengungkapkan merayakan cantik alami bisa dilakukan dengan aplikasi konsep natural beauty.Natural beauty adalah kecantikan yang sesuai dengan keunikan yang dimiliki oleh tubuh. Artinya riasan make up yang digunakan berfungsi mempercantik wajah kita tanpa merubah karakteristik alami wajah.“BNB berkomitmen menjadi sahabat terbaik untuk pencinta natural beauty di tanah air. Melalui campaign 'Unleash Your Beauty', Barenbliss mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk merasakan kegembiraan menggunakan produk make-up BNB terlepas dari identitas, kondisi, dan warna kulit mereka,” ujar Tia.Cantik natural ala Ziva Magnolya kini Barenbliss menjadi pilihan Ziva untuk mengeksplorasi cantik terbaik versi dirinya.Ziva punya tips simple make up untuk cantik natural yang terdiri dari tiga rangkaian yaitu: BNB True Beauty Inside Cushion, BNB Fine to Refine Compact Powder, dan BNB Your Lips Hero.“Cantik itu enggak perlu ribet. Cantik natural telah menjadi andalanku karena membantu aku menjadi versi terbaik diriku dan mudah untuk diaplikasikan," beber Ziva."Aku pilih Barenbliss untuk mengeksplorasi cantik naturalku karena produknya mengusung clean beauty dan pilihan warnanya lengkap, aku bisa menjadi apa pun bersama Barenbliss. Untuk rutinitas make up naturalku cukup dengan tiga rangkaian Barenbliss yang terdiri dari cushion, compact powder, dan perona bibir,” tambah Ziva.Langkah pertama cantik natural Ziva yaitu memilih base make up atau cushion yang sesuai dengan warna undertone kulit wajah agar tidak menghasilkan make up yang terlihat abu-abu. Untuk mengetahui warna undertone, Ziva mengecek warna urat nadi di pergelangan tangannya.Ziva memilih BNB True Beauty Inside Cushion, cushion dengan coverage tinggi yang menghasilkan tampilan flawless matte hingga 24 jam dengan manfaat baik lima kandungan bunga menutrisi kulit dan membuatnya lebih cerah dan juga dilengkapi dengan SPF 45 PA+++.Langkah kedua Ziva yaitu mengaplikasikan compact powder. Ziva menggunakan spons yang tersedia dalam kemasan Barenbliss compact powder atau brush, dan mengambil produk secukupnya. Kemudian aplikasikan bedak dan ratakan ke seluruh wajah. Lalu tambahkan pemakaian sesuai dengan hasil coverage yang diinginkan.Pilihan compact powder Ziva adalah BNB Fine to Refine Compact Powder, bedak padat ultra-ringan dan tahan lama dengan SPF 25 PA++ yang membantu mengurangi minyak dan kilau untuk hasil akhir airbrushed matte.Langkah ketiga Ziva yaitu mewarnai bibir dengan BNB Your Lips Hero. Andalan Ziva untuk cantik naturalnya adalah Peach Makes Perfect Lip Tint dan Cherry Makes Cheerful Lip Velvet.BNB Your Lips Hero mampu meningkatkan kecantikan alami dan memberikan Ziva pengalaman menyenangkan yang dan memberi dorongan kepercayaan diri ekstra untuk tampil di atas panggung. Warna-warna istimewa yang diciptakan dua produk unggulan BNB ini telah menjadi game changer di perjalanan karier Ziva.