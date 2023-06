Lebih Baik Pakai Spons, Kuas, atau Jari untuk Mengaplikasikan Alas Bedak?

Spons

Untuk menghasilkan tampilan riasan sesuai keinginan, ternyata ada banyak yang perlu diperhatikan. Selain memilih produk yang tepat, metode pengaplikasian foundation juga ikut memengaruhi, lho!Untuk kebanyakan penata rias lebih suka menggunakan jari-jarinya saat mengaplikasikan alas bedak. Sementara, para selebriti atau beauty influencer justru lebih suka menggunakan kuas atau spons.Tapi, apakah dari cara-cara tersebut ada yang salah? Berikut jawaban pasti dari seorang ahli tata rias dan salon kecantikan Blushington, Samantha Freda dan MUA di Alima Pure yang dikutip dari laman Byrdie. Check this out!Bila kamu mencari hasil akhir yang sempurna, tidak perlu mencari cara lain selain spons. "Spons sangat ideal untuk aplikasi alas bedak alami tanpa cela," tegas Freda.Spons bekerja paling baik, misalnya, dengan formula cair yang ringan atau alas bedak padat. Untuk mendapatkan hasil maksimal, selalu basahi spons sebelum digunakan. Lalu peras agar lembap. Ini akan memastikan bahwa foundation diterapkan secara merata.Untuk mengaplikasikannya coba sedikit dulu lalu ratakan dengan spons yang telah dibasahkan. Ini akan menghasilkan tampilan yang lebih alami dan tahan lama.Perlu diingat, hasil akhir yang kamu dapatkan dari mengaplikasikan alas bedak dengan spons dapat berubah bergantung pada jenis foundation yang digunakan.Dan kita tidak bisa membicarakan spons tanpa menyebut beautyblender. Spons berbentuk telur yang sederhana namun ajaib ini dengan mulus memadukan riasan ke dalam kulit untuk memberi efek airbrush.Menurut Freda, perbedaan antara kuas, spons, dan menggunakan jari adalah tentang produk yang digunakan pada saat itu. Jari sangat bagus untuk produk yang perlu sedikit dihangatkan agar dapat berbaur. Misal, krim eye shadow, makeup primer, dan concealer.Untuk perona mata yang ditekan, disarankan menggunakan jari, karena memberikan hasil warna terbaik dan aplikasi yang paling terkontrol. Ingat, sebelum merias wajah apa pun dengan jari, cuci tangan terlebih dulu.Mirip dengan menggunakan jari, kuas memungkinkan aplikasi yang terkonsentrasi. Ini membuatnya ideal untuk mengaplikasikan bayangan dan bedak. Penggunaan kuas digunakan untuk hasil yang lebih natural dan tidak terlihat seperti menggunakan make up. Dengan kata lain, hasil pulasan alas bedak dengan kuas lebih halus dan tidak membuat make up menggumpal.Cara menggunakan kuas adalah dengan menuangkan foundation cair ke punggung tangan yang sudah dicuci bersih. Lalu celupkan kuas ke dalamnya, jangan terlalu banyak, celupkan sedikit-sedikit saja sambil diaplikasikan ke wajah.Pada intinya, tidak ada metode yang paling benar atau yang paling salah. Lakukanlah yang terbaik untuk kulitmu, cobalah ketiga cara tersebut, dan lihat teknik mana yang bisa memberikan coverage terbaik untuk kulit dan memberikan wajahmu tampilan lebih alami.