Ulynovita

Yohannasicillia

Niaingrid

Ijfinaamalia

Farasyahid

Ada banyak cara untuk merayakan HUT ke-78 RI . Mulai dari perlombaan, karnaval, menghias gapura, gerak jalan dan lain sebagainya.Termasuk membuat kreasi make up yang mengusung tema kemerdekaan, keberagaman, kebudayaan hingga keindahan Indonesia.Ya, make up yang identik dengan kesan elegan, disulap menjadi lebih nasionalis oleh para beauty content creator.Bermodalkan alat make up seperti eyeshadow, eyeliner, lipstik dan lainnya, mereka melukiskan kecintaannya terhadap tanah air dengan wajah sebagai media menggambarnya.Untuk hasilnya tentu enggak perlu diragukan lagi. Para kreator ini sukses bikin takjub dan kagum dengan kreativitasnya. Bahkan, sang kreator @yohannasicillia khusus membuat 17 look make up untuk hari jadi Indonesia tahun ini. Penasaran seperti apa? Yuk, intip di bawah ini!