Tips Miliki Riasan Mata yang Indah dan Tampak Alami

Krim mata untuk memberikan kesan segar

Pilih warna netral untuk hasil yang effortless

(LashBoss menjadi serum bulu mata pertama di Indonesia yang dibuat khusus untuk pengguna eyelash extension. Kandungan utama di serum satu ini yakni terdapat Capixyl yang merupakan formula untuk mengatasi kebotakan. Foto: Dok. Istimewa)

Rawat alis dan bulu mata secara maksimal

Cari produk yang mampu mengakomodasi mata sensitif

Memasuki pertengahan 2023, tren make up low maintenance look nyatanya masih banyak digandrungi wanita Indonesia. Dengan menemukan produk kecantikan yang lebih sedikit, tahan lama dan juga dapat diterapkan dengan cepat, para wanita tetap bisa tampil menarik dan dikenali dari penampilannya yang khas.Di antara banyaknya upaya perawatan, investasi pada perawatan mata yang indah masih menjadi daya tarik mayoritas wanita Indonesia. Tak terbatas hanya pada maskara dan eyeshadow, hadirnya serum mata kini mulai dilirik karena bisa membuat bulu mata terutama eyelash extension (tanam bulu mata) menjadi lebih sehat dan indah.Nah, untuk mendapatkan tampilan make up sederhana namun tetap optimal di bagian mata, Firya Nadhifa Syahputri, Chief Executive Officer dari merek kecantikan LashBoss membagikan tips agar hasilnya dapat sesuai dengan ekspektasi. Penasaran kan? Check this out!Dalam hal riasan mata, penting bagi kulit untuk tetap dimanjakan dan dirawat mengingat mata adalah kulit paling tipis di wajah. Karena itu, jangan lupa mengaplikasikan krim mata agar tetap lembap dan memberi kesegaran di area mata.Selain krim mata, aplikasi primer juga tak kalah penting untuk meningkatkan visibilitas pigmen dan menambah daya tahan pakai/daya tahan alat make up yang ingin digunakan di mata, seperti eyeshadow.Riasan mata sederhana adalah memilih hanya 2-3 aplikasi produk yang mampu memberi dampak signifikan. Karena itu, memilih warna-warna dasar amat penting. Secara umum, warna dasar eyeshadow terbaik adalah netral atau mendekati warna kulit alami.Kamu bisa menggunakan angled brush dan menambahkan eyeshadow berwarna coklat gelap untuk mengaplikasikannya di atas bulu mata. Caranya, gunakan warna coklat gelap di outer corner dan warna cream muda di inner corner. Dengan base yang minimal, kamu bisa menambah sedikit wing liner.Sebagai bagian yang memiliki rambut-rambut tipis, amat penting menjaga pertumbuhan alis dan bulu mata agar tumbuh maksimal. Sekarang ini ada beragam pilihan treatment untuk membantu tampilan alis dan bulu mata jadi super lentik dan bervolume, salah satunya dengan menggunakan serum.Serum bulu mata dan alis adalah produk yang bisa kamu aplikasikan seperti maskara. Jika ada yang bermasalah dengan rambut bulu mata yang kurang bervolume, carilah serum yang mengandung formula penumbuh rambut, seperti biotin. Yang istimewa, semua varian serum LashBoss menggunakan teknologi encapsulated biotin yang 10 kali lebih efektif daripada biotin biasa.Tak semua mata memiliki kondisi yang normal karena ada beberapa yang juga sensitif. Karena itu, LashBoss turut memperkenalkan varian LashBoss Lash & Brow Serum for Sensitive Eye yang dapat menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki mata serta kulit sensitif.LashBoss Lash dan Brow Serum for Sensitive Eyes menggunakan kandungan aktif dari lidah buaya dan teh hijau yang lembut untuk merawat mata sensitif. Hal ini menjawab tingginya permintaan dan kebutuhan akan produk yang lebih personal dan spesifik dari para pengguna.