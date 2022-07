Intip Maskara Viral yang Bikin Bulu Mata Lentik 24 Jam

(Maybelline Sky High Waterproof Mascara. Foto: Dok. Instagram/@maybelline)

(Ryan saat memberikan tutorial penggunaan maskara di acara peluncuran Maybelline Sky High Waterproof Mascara. Foto: Dok. Istimewa)

Tren kecantikan kembali ramai di dunia media sosial. Kali ini, tentang salah satu produk make up yaitu maskara yang diklaim oleh beberapa Beauty Enthuasiast dan Influencer bisa bikin bulu mata lentik hingga 24 jam, wow! Maybelline Sky High Waterproof Mascara sudah viral sebelum diluncurkan, bahkan produk ini langsung sold out di mana-mana. Di Amerika Serikat, sold out empat kali dan di Prancis terjual habis dalam waktu 24 jam."Maskara ini viral karena review-nya banyak dan sampai menghebohkan. Animonya sangat positif jadi kami excited memperkenalkan maskara viral yang dapat memberikan kepercayaan diri dan memfasilitasi para wanita yang ingin berekspresi dengan make up," ungkap Carla Mangindaan, Brand General Manager Maybelline Indonesia dalam acara peluncuran Maybelline Sky High Waterproof Mascara di Kota Kasablanka, Jumat (1/7).Menurut Carla, setiap maskara Maybelline memberikan teknologi yang berbeda dengan hasil make up yg berbeda-beda. Maybelline Sky High Waterproof Mascara ini mengandung ekstrak bambu dan fiber yang dapat membantu memanjangkan dan menebalkan bulu mata, sehingga tampak dramatis dari segala arah. Hasilnya pun bisa bertahan hingga 24 jam, sudah diketahui dari nama produknya kalau maskara ini juga waterproof."Brushnya juga unik, ini merupakan satu-satunya maskara Maybelline yang memiliki sikat fleksibel sehingga lebih mudah menjangkau setiap bulu mata, termasuk di sudut-sudut mata," jelasnya.Sementara, Ryan Ogilvy selaku Make Up Artist Indonesia, mengaku jarang memakaikan bulu mata palsu ketika mendandani klien-nya. Ia sangat percaya dengan hasil dari maskara Maybelline ini karena bisa bikin bulu mata lentik dalam sekejap."Aplikasi Maybelline Sky High Waterproof Mascara dapat dilakukan dalam tiga langkah mudah, yaitu aplikasikan sikat maskara dimulai dari dasar bulu mata, kemudian sisir bulu mata dengan gerakan zig-zag ke arah atas secara perlahan, lalu ulangi hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasilnya benar-benar alami bahkan lebih bagus dari penggunaan bulu mata palsu," ungkap Ryan sebagai satu-satunya MUA Indonesia yang pernah berpartisipasi dalam New York Fashion Week.Ryan menambahkan bagi kamu yang memiliki bulu mata yang pendek, maskara ini dapat membantu mendapatkan bulu mata yang panjang, tebal dan dramatis dari segala arah. Bahkan, untuk pemakaian bulu mata bawah pun sangat mudah diaplikasikan."Selain lipstik, maskara adalah produk make up yang wajib dimiliki kaum wanita. Pasalnya, maskara merupakan produk yang paling mudah dan cepat membuat mata terlihat berekspresi, cantik dan memukau. Maka, pilihlah maskara yang mudah diaplikasikan dan memberikan hasil yang maksimal khususnya untuk kamu yang tidak suka pakai bulu mata," tutup Ryan.