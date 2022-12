Tutorial Recreate Make Up Wednesday Addams ala Stephanie Stokkvik

Make up yang diperlukan:

Tutorial make up:

(TIN)

Tentunya kamu pernah mendengar obrolan tanpa henti seputar komedi horor baru Netflix, "Wednesday". Acara ini tayang perdana pada tanggal 23 November 2022.Menariknya, penampilan gothic glam Wednesday menjadi viral dan trending di sosial media. Sudah banyak orang bahkan public figure yang recreate make up look ini.Jika kamu juga ingin recreate penampilan make up Wednesday Addams kamu bisa ikuti langkah-langkah yang sudah Medcom.id rangkum dari unggahan Stephanie Stokkvik seorang YouTuber beauty - Foundation- Concealer- Eyeshadow cream- Eyeshadow coklat- Kontur wajah- Pensil alis- Lip liner burgundy- Eyeliner hitam dan putih- Face paint/pensil alis coklat- Loose powder- Clear lip gloss1. Pertama-tama, aplikasikan foundation dengan shade 1 tingkat lebih cerah dari warna kulitmu untuk memberikan efek pucat2. Kemudian gunakan concealer pada kantung mana, aplikasikan dengan tipis3. Gunakan eye primer pada kelopak mata sebelum menggunakan eyeshadow4. Selanjutnya gunakan eyeshadow dengan warna cream diseluruh kelopak mata dan inner corner sebagai dasar5. Lalu gunakan eyeliner pensil berwarna putih di garis dalam mata bagian bawah6. Sebagai warna transisi, gunakan eyeshadow coklat di eye crease dan sedikit di bawah mata7. Setelah itu gunakan eyeliner hitam dengan tipis tanpa membentuk wings8. Gunakan eyeliner hitam yang sama untuk menarik sedikit garis dari tengah hingga ujung mata bagian bawah, dan satukan pada garis eyeliner yang sudah ada di atas9. Jika sudah, gunakan cotton bud untuk membuat ilustrasi smudge pada eyeliner hitam yang tadi dibuat10. Setelah itu gunakan eyeshadow coklat yang sama untuk mewarnai seluruh kelopak mata, guna membuat dimensi mata seperti mata lelah11. Selanjutnya gunakan penjepit bulu mata dan apply maskara pada bulu mata12. Gunakan pensil alis untuk membuat ilustrasi bulu alis yang lebih tebal dan natural13. Selanjutnya kontur wajah pada bagian pipi, dagu, dan juga hidung14. Jika sudah, buatlah freckles dengan face paint/pensil alis berwarna coklat pada bagian pipi yang menyeberangi batang hidung dan dahi15. Gambar bibir dengan lip liner yang berwarna burgundy untuk memberikan kesan bold dan gothic, lalu warnai seluruh bibir dengan pensil yang sama16. Setelah itu lapisi bibir dengan clear lip gloss17. Kunci semua base make up dengan loose powder secukupnyaDan yang terakhir adalah, untuk memaksimalkan penampilan maka buatlah dua kepangan rambut dengan membiarkan poni terurai di dahi. Lalu gunakan dress hitam dan kemeja putih didalamnya. Selamat mencoba!