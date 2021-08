1. Tasya Farasya

2. Ayu Dewi

3. Delia Septianti

4. Aurelie Hermansyah

5. Alma Tando

(yyy)

Jakarta: Belum lama ini, tantangan atau challenge tutorial make up kembali ramai di media sosial. Nah, tantangan kali ini adalah bermain durasi. Kamu diminta untuk merias wajah hanya dalam waktu tiga menit.Banyak sederet artis dan beauty influencer yang ikutan meramaikan challenge di TikTok tersebut. Mulai dari make up dengan nuansa flawless hingga make up degan hasil matte yang sempurna.Kamu penasaran hasilnya seperti apa? Yuk, intip keseruannya di bawah ini!