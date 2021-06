Cara Alami Dapatkan Asupan Kolagen agar Kulit Awet Muda

Lidah buaya

Makanan yang kaya akan vitamin C

Ginseng

Cilantro

Kolagen adalah protein yang paling umum ditemukan dalam tubuh. Bisa ditemukan di tendon, lemak, ligament, dan tempat-tempat lain. Kolagen berfungsi untuk membantu bagian-bagian tubuh kita untuk menyatu, dan sangat penting untuk kekuatan struktur tulang. Ketika kadar kolagen sehat, sel-sel yang mengandung kolagen tampak kuat dan awet muda Semakin banyak kolagen yang ada dalam tubuh, semakin banyak tubuh kita mampu memproduksi dan memeliharanya. Dilansir dari Healthline, berikut ini adalah hal yang bisa meningkatkan asupan kolagen secara alami: Gel lidah buaya telah lama digunakan untuk menyembuhkan dan menenangkan luka. Ini karena tanaman lidah buaya meningkatkan produksi kolagen ketika dioleskan atau bahkan diminum. Sifat merangsang pertumbuhan sel ini dapat membantu meningkatkan produksi kolagen di kulit.Lidah buaya dapat dioleskan langsung ke kulit dalam bentuk utuh, atau dalam berbagai produk yang mengandung lidah buaya di dalamnya. Setidaknya satu studi menunjukkan bahwa mengonsumsi suplemen oral lidah buaya akan meningkatkan kualitas kulit.Vitamin C sangat penting untuk sintesis asam hialuronat. Asam hialuronat dianggap dapat mempercepat waktu pemulihan dan menghilangkan nyeri sendi. Tanpa kadar vitamin C yang cukup, tubuh tidak akan mendapatkan manfaat penuh dari makanan yang mengandung asam hialuronat.Satu studi menunjukkan bahwa asam hialuronat dapat membantu meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh manusia. Asam hialuronat secara alami ditemukan di dalam tubuh, tetapi berkurang seiring bertambahnya usia. Mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C dan asam amino dapat meningkatkan kadar asam hialuronat dan kolagen dalam tubuh karena keduanya penting untuk kulit.Ginseng diserap ke dalam kulit tanpa menyebabkan reaksi merugikan yang disebabkan oleh banyak obat-obatan kimia, dan dapat membantu kulit mempertahankan bentuk aslinya. Penelitian telah menunjukkan kemampuan ginseng untuk menjaga kulit dari kerusakan akibat sinar UVB dari matahari.Antioksidan yang dilepaskan ke aliran darah saat mengonsumsi suplemen ginseng atau minum teh yang mengandung ginseng dapat melindungi sel-sel agar tetap sehat dan kulit bercahaya.Cilantro atau daun ketumbar, mengandung vitamin C yang telah dikaitkan dengan peningkatan produksi kolagen. Cilantro mengandung asam linolenat. Asam linolenat mengandung antioksidan yang melawan radikal bebas dalam aliran darah yang dapat mengganggu sel-sel kulit yang sehat. Ekstrak cilantro dapat dibeli dan diminum sebagai agen detoksifikasi.