Selain itu, ada tiga cara lagi yang wajib kamu lakukan saat menghapus maskara tanpa merusak bulu mata dikutip dari Loreal Paris!

(yyy)

Formula maskara waterproof yang dirancang khusus agar tahan lebih lama menjadikannya sebagai produk make up andalan untuk berbagai aktivitas. Pasalnya, maskara jenis ini tak mudah luntur dan tak hilang saat terkena air atau keringat. Aplikasinya pun cukup sekali sehingga praktis dan hemat.Namun, tantangan dari maskara waterproof adalah saat menghapusnya yang sering kali masih meninggalkan jejak noda hitam di kelopak dan bagian bawah mata. Apabila tidak menggunakan produk dan cara yang tepat dalam menghapusnya, maskara ini malah bisa membuat bulu mata rontok bahkan iritasi mata.Oleh karena itu, kamu disarankan untuk menggunakan make up remover khusus mata saat membersihkan maskara. Pilihlah make up remover yang berbahan dasar minyak sehingga maskara jenis ini yang biasanya susah dihapus, bisa lebih mudah dibersihkan.1. Ambil kapas dan tuangkan make up remover. Kemudian, tempelkan di mata dan diamkan selama 15 detik, lalu usap kapas ke arah bawah dengan gerakan zig-zag dengan lembut dan perlahan.2. Selanjutnya, ambil cotton bud dan teteskan make up remover. Bersihkan helaian bulu mata yang tidak terjangkau dibersihkan menggunakan langkah pertama.3. Setelah itu, letakkan potongan kapas yang telah dibasahi make up remover dalam penjepit bulu mata dan jepitlah bulu mata. Diamkan selama 15 detik untuk menghilangkan sisa maskara di bagian akar bulu mata dan garis bulu mata.