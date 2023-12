Inovasi Make Over Powerstay Glazed Lock Lip Pigment Bikin Bibir Berkilau Tanpa Cracking

(Foto: Dok. Make Over)

Flip and shake

(Foto: Dok. Make Over)

(yyy)

Saat ini, kebanyakan wanita senang mengeksplorasi berbagai tampilan bibir, tidak hanya matte finish tetapi mereka juga ingin memiliki tampilan bibir yang lebih glossy.Sebagai brand kecantikan lokal terpercaya, Make Over kembali memperkenalkan inovasi terbarunya yaitu Make Over Powerstay Glazed Lock Lip Pigment yang dapat membuat bibir shiny, smooth, plump, dan pigmented glazed yang uncrackable selama 24 jam.Seperti diketahui, banyak formulasi glossy yang dapat mengganggu daya tahan, membuat penggunanya mengalami masalah karena harus selalu mengulang pengaplikasian. Selain itu, beberapa produk dapat retak, sehingga mengurangi efek plump dan glazed yang diinginkan."Menyadari hal itu, Make Over menghadirkan inovasi baru lip cream yang tampilan glossy namun tetap pigment selama 24 jam tanpa retak dan tidak transferproof. Juga, menawarkan penggunanya untuk bereksplorasi dengan berbagai warna, dari warna nude hingga bold. Make Over Powerstay Glazed Lock Lip Pigment dapat digunakan untuk stand-alone statement, layering, ombre lips, highlighting, dan eksplorasi lainnya," jelas Stephanie Lie, Senior Group Head Make Over.Make Over Powerstay Glazed Lock Lip Pigment dengan tagline “it’s not gloss, it’s GLAZED!”,memberikan hasil bibir tahan lama tanpa cracking hingga 24 jam. Plump glaze menghasilkan tampilan bibir halus bahkan ketika digunakan di bibir kering, glossy, dan pigmented hanya dalam satu olesan, bahkan ketika digunakan di bibir gelap.Menurut Stephanie, lip cream ini diformulasikan dengan paten POWERGLAZE TECHNOLOGY™, sehingga dapat tahan sepanjang hari tanpa crack, transfer-resistant dan smudge-resistant. Formula pada produk ini juga terasa ringan, tidak lengket ataupun berminyak di bibir."Tersedia dalam 12 variasi warna yang meliputi warna nudes, vibrant, natural (my lips but better), dan bold. Semua warna telah dikurasi dan didesain untuk eksplorasi warna (dicampur ataupun ombre) untuk semua warna kulit," ujarnya.Untuk mengoptimalkan POWERGLAZE TECHNOLOGY™, pengguna disarankan untuk melakukan flip and shake produk tersebut selama 10 detik. Lalu swipe pada bibir secara merata selama 3 detik. Untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih berkilau, jaga bibir tetap terbuka dan biarkan produk meresap dengan sempurna pada bibir selama 5 hingga 10 menit tanpa blotting atau digosok agar lapisan glaze tidak mudah luntur.Semakin lama didiamkan, maka akan semakin baik hasil glaze-nya. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan layer sebelum produk meresap sempurna pada bibir untuk hasil glaze danpigmen yang lebih intens tanpa menghilangkan kesan ringan dan tidak berminyak."Make Over Powerstay Glazed Lock Lip Pigment dibanderol kini telah tersedia di seluruhecommerce dengan harga Rp149.000 dan akan segera tersedia di offline store. Untukmengetahui informasi lebih lanjut terkait program dan produk terbaru Make Over, masyarakatdapat mengunjungi media sosial Make Over," tutup Stephanie.