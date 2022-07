Tutorial Make Up dari Buah dan Sayuran, Hasilnya Cantik Banget!

Make up Ceri

Make up pisang dan beri

Make up sayuran

(yyy)

Tren kecantikan terus berkembang bahkan semakin kreatif dan unik. Belakangan ini, muncul sebuah tren make up di media sosial TikTok mengenai tutorial make up dari buah dan sayuran.Sekilas terdengar cukup aneh ya. Namun, berkat kreativitas serta keahlian dari para Beauty Content Creator ini, buah dan sayuran ternyata bisa disulap menjadi beberapa produk make up lho!Mulai dari pisang, ceri, beri, paprika, bit hingga tomat bisa dijadikan sebagai eyeliner, pensil alis, blush on, hingga lip gloss.Penasaran hasilnya seperti apa? Kamu bisa meniru tutorial yang dibuat oleh Beauty Influencer, Maryna Molchanova dan Serena Sophia Lakkis berikut ini!