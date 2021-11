HUT ke-21, Metro TV Kembali Gelar People of The Year

Jakarta: Sebagai salah satu rangkaian kegiatan ulang tahun ke-21, Metro TV kembali menyelenggarakan acara penghargaan bergengsi People of the Year. Acara People Of The Year tahun 2021 digelar di studio grand Metro TV, Rabu, 24 November 2021, malam, dengan protokol kesehatan yang ketat.



Acara ini bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang yang telah memberikan inspirasi dan manfaat nyata untuk bangsa dan masyarakat luas. Selama hampir dua tahun berlangsung, pandemi covid-19 berdampak ke semua sektor secara nasional dan global. Upaya mengatasi pandemi bukan hanya kerja pemerintah, namun merupakan hasil kerja sama dari semua elemen bangsa.



Pada gelaran ketiganya, People of The Year 2021 akan memberikan penghargaan kepada tokoh dan institusi yang dipandang berjasa dalam upaya penanggulangan pandemi covid-19.



Terdapat 9 kategori penghargaan yang akan diberikan kepada pimpinan daerah, masyarakat, peneliti, perusahaan dan lembaga. Salah satunya adalah penghargaan khusus, yaitu Lifetime Achievement, untuk tokoh yang dinilai berdedikasi dan mengabdi kepada bangsa seumur hidupnya.



Dewan juri People of The Year 2021 berjumlah 6 orang. Terdiri atas pimpinan Media Group Network, kalangan ahli, praktisi, dan akademisi.



Jajaran dewan juri memberikan penilaian untuk para nominasi berdasarkan hasil riset dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Research Center Media Group Network (RC MGN) sejak Juli 2021.



Presiden Direktur Metro TV sekaligus Ketua Dewan Juri People of The Year 2021 Don Bosco Selamun mengungkapkan saat ini harapan untuk pulih dari situasi pandemi makin terlihat nyata dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.



Ajang penghargaan People of The Year diselenggarakan setiap tahun. Tujuannya menyebarkan pesan baik dan inspirasi bagi masyarakat luas dengan menampilkan ragam prestasi, pencapaian, dan dedikasi yang telah dilakukan dari berbagai tokoh serta lembaga demi kemajuan Indonesia. MI/Andri Widiyanto

(KHL)