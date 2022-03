Foto Terpopuler: Dune Boyong 6 Piala Oscar hingga Wajah Baru Mal Sarinah

Berikut berita terpopuler foto selengkapnya:

1. Film 'Dune' Boyong 6 Piala Oscar 2022

2. Melihat Wajah Baru Mal Sarinah yang Kembali Dibuka

4. Relawan Bersih-bersih Masjid Gratis 'Onta Merah'

(WWD)

Sejumlah berita foto pada Senin, 28 Maret 2022 menarik perhatian publik di antaranya Film Dune boyong enam Piala Oscar 2022 hingga wajah baru Mal Sarinah yang kembali dibuka.Jakarta: Film Dune meraih penghargaan terbanyak dalam malam penghargaan Academy Awards ke-94 di Dolby Theater. Penghargaan yang dibawa pulang oleh Dune yakni Best Visual Effects, Best Cinematography, Best Production Design, Best Editing, Best Sound, dan Best Original Score.Selengkapnya baca di sini: Jakarta: Sepekan sudah Mal Sarinah resmi beroperasi dengan wajah baru usai direnovasi. Masyarakat masih tampak antusias mengunjungi mal yang terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 28 Maret 2022.Selengkapnya baca di sini: Depok: Relawan Onta Merah membersihkan Masjid Al Hidayah di Depok, Jawa Barat, Senin, 28 Maret 2022. Aksi bersih-bersih dilakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan.Selengkapnya baca di sini: