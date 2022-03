Film 'Dune' Boyong 6 Piala Oscar 2022

(KHL)

Film "Dune" meraih penghargaan terbanyak dalam malam penghargaan Academy Awards ke-94 di Dolby Theater.Penghargaan yang dibawa pulang oleh Dune yakni Best Visual Effects, Best Cinematography, Best Production Design, Best Editing, Best Sound, dan Best Original Score.Dune dirilis secara resmi pada 21 Oktober 2021. Film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve, yang diambil dari novel karya Frank Herbert.Film ini diperankan oleh Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, hingga Stephen McKinley Henderson. AFP Photo/Frederic J. Brown