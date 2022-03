Berikut berita terpopuler foto selengkapnya:

1. Melihat Kemegahan Masjid Raya Sumbar, Desain Terbaik di Dunia

2. AS Roma Vs Lazio: Giallorossi Menang 3-0

3. Jokowi Hadiri Pembukaan Sidang The 144 Assembly of the IPU

(WWD)

Sejumlah berita foto pada Senin, 21 Maret 2022 menarik perhatian publik di antaranya kemegahan Masjid Raya Sumbar yang merupakan desain terbaik di dunia hingga Jokowi hadiri pembukaan sidang the 144 Assembly of the IPU.Suasana Masjid Raya Sumatera Barat , Senin, 21 Maret 2022. Masjid ini merupakan satu dari tujuh masjid yang mendapat penghargaan dari Abdullatif Alfozan Award for Mosque Architecture sesi tiga dengan tema 'Arsitektur Masjid di Abad 21'.Selengkapnya baca di sini: AS Roma mengalahkan Lazio dengan skor telak 3-0 dalam duel pekan ke-30 Serie A 2021/22 , di Stadion Olimpico, Senin, 21 Maret 2022.Selengkapnya baca di sini: Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani, menghadiri Peresmian Pembukaan The 144 Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Related Meetings di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu, 20 Maret 2022.Selengkapnya baca di sini: