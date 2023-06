Jelang Idul Adha, Harga Domba Mengalami Kenaikan

(CDE)

Harga jual hewan kurban terutama harga domba di Kabupaten Lebak, Banten, mengalami kenaikan hingga lima ratus ribu rupiah per ekor dari harga biasanya. Kenaikan terjadi seiring banyaknya permintaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha.Seperti yang terlihat di salah satu lapak pedagang hewan kurban yang berada di Jalan Siliwangi Rangkasbitung, Lebak, Banten, dalam beberapa hari terakhir ini, harga jual hewan kurban mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan terjadi pada harga domba yang naik hingga lima ratus ribu rupiah per ekor.Seperti harga domba yang yang awalnya di jual dua juta rupiah sekarang naik menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah per ekor/domba ukuran sedang yang awalnya di jual empat juta rupiah naik menjadi empat juta lima ratus ribu rupiah per ekor. Begitu pula domba ukuran besar yang awalnya di jual pada kisaran enam juta rupiah naik menjadi enam juta lima ratus ribu rupiah per ekor. Kenaikan ini terjadi mulai dari tingkat peternak seiring dengan banyaknya permintaan domba untuk di jadikan hewan kurban.Yana salah satu pedagang mengaku meskipun penjualan domba belum begitu mengalami kenaikan yang signifikan, namun harga jual domba sudah naik hingga lima ratus ribu rupiah per ekor.Diakui pedagang penjualan domba akan naik biasanya pada satu pekan sebelum hari raya Idul Adha dan konsumen akan datang langsung ke lapak pedagang untuk melakukan transaksi, kemudian akan menitipkan sementara hewan kurban tersebut ke pedagang dan akan diantar ke konsumen satu hari sebelum hari raya. MGN/Seprinal Sri Putra