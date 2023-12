Jelang Nataru, Harga Cabai di Aceh Turun

(CDE)

Harga cabai merah dan cabai rawit jelang nataru di kawasan Provinsi Aceh turun. Hal itu disambut gembira oleh ibu rumah tangga dan pemilik warung nasi wilayah berjulukan Serambi Mekkah tersebut.Amatan Media Indonesia pada hari Rabu, 20 Desember 2023 di pusat pasar sayur Pante Teungoh, Kota Sigli, Ibukota Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh misalnya, harga cabai merah kwalitas super dari dua pekan lalu Rp50.000 per kg (kilogram), kini turun menjadi Rp32.000 per kg. Cabai merah kwalitas sedang dari sebelumnya Rp45.000 per kg, sekarang turun menjadi Rp30.000 per kg."Dua pekan lalu harganya mahal dan banyak di kirim ke pasar luar daerah seperti Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kini harga sudah turun dan barangnya lumayan banyak," kata Fadli, pedagang cabai di pasar Pante Teungoh, Sigli Aceh. Melandainya harga tersebut juga tehadap cabai rawit, yakni dari dua pekan lalu Rp60.000 per kg, sekarang turun menjadi Rp42.000 per kg. Itu merupakan hasil produksi panen dari petani lokal di Pidie.Turunnya harga cabai itu menggembirakan para kaum ibu rumah tangga dan para pemilik warung nasi. Apalagi persediaan barang juga tidak bermasalah."Ini sangat menyenangkan. Karena ditengah musim kenduri maulid seperti sekarang, kebutuhan cabai tentu lebih banyak dari biasanya," turut Farida, seorang perempuan asal Kecamatan Indrajaya. MI/Amiruddin Abdullah Reubee