(WWD)

Sebuah kapal perusak angkatan laut AS yang tenggelam selama Perang Dunia II telah ditemukan hampir 7.000 meter (23.000 kaki) di bawah permukaan laut di lepas pantai Filipina.Tim eksplorasi Amerika menyatakan bahwa penemuan tersebut menjadikannya sebagai kapal karam terdalam di dunia yang pernah ditemukan.USS Samuel B Roberts karam selama pertempuran di lepas pantai tengah pulau Samar pada 25 Oktober 1944 ketika pasukan AS berjuang untuk membebaskan Filipina - yang saat itu merupakan koloni AS - dari pendudukan Jepang.Sebuah kapal selam berawak memfilmkan, memotret, dan mengamati lambung kapal 'Sammy B' yang rusak selama serangkaian penyelaman selama delapan hari bulan ini," kata perusahaan teknologi bawah laut yang berbasis di Texas, Caladan Oceanic.Gambar menunjukkan peluncur torpedo tiga tabung kapal dan perlengkapan senjata."Ditemukan di 6.895 meter, sekarang menjadi kapal karam terdalam yang pernah ditemukan dan disurvei," cuit pendiri Caladan Oceanic, Victor Vescovo, yang mengemudikan kapal selam ituMenurut catatan Angkatan Laut AS, kru Sammy B mengambang selama hampir tiga hari menunggu penyelamatan, sementara banyak korban meninggal akibat terluka dan serangan hiu. Dari 224 awak, 89 meninggal.Sammy B adalah salah satu dari empat kapal AS yang tenggelam dalam pertempuran 25 Oktober.USS Johnston, yang ditemukan di kedalaman hampir 6.500 meter, sebelumnya merupakan kapal karam terdalam di dunia yang diidentifikasi, dicapai oleh tim Vescovo pada tahun 2021.Dalam pencarian terbaru, tim juga mencari USS Gambier Bay di lebih dari 7.000 meter di bawah permukaan laut, tetapi belum dapat menemukannya.Tim tidak mencari USS Hoel karena kurangnya data yang dapat diandalkan yang menunjukkan di mana ia mungkin karam. AFP PHOTO/Caladan Oceanic and EYOS expeditions