Momen Putri Mako Tinggalkan Jepang, Buka Lembaran Baru di New York

(KHL)

Mantan putri Jepang, Mako Komuro, berangkat ke Amerika Serikat pada Minggu, 14 November 2021, bersama suaminya, Kei Komuro, untuk memulai hidup baru di New York, Amerika Serikat. Putri Mako dan Kei Komuro tiba di Bandara John F Kennedy, New York , Senin, 15 November 2021.Terlihat Putri Mako dan suaminya berjalan melewati ratusan wartawan yang menunggu di Bandara Internasional Haneda Tokyo sebelum menaiki penerbangan ANA.Pasangan itu dijaga ketat oleh polisi dan keamanan bandara saat mereka berjalan melewati terminal keberangkatan. Selain itu, para pendukungnya melambai dari terminal saat Putri Mako meninggalkan gerbang keberangkatan.Diberitakan Putri Mako dan Kei Komuro akan menyewa sebuah apartemen di New York tempat Komuro bekerja. Saat ini Komuro bekerja sebagai petugas hukum di sebuah firma hukum di New York. Putri Mako dikabarkan juga akan mencari pekerjaan di New York nantinya.Setelah pernikahannya pada bulan lalu, Putri Mako menerima paspor pertamanya sehingga dia bisa menemani Komuro ke New York. Putri Mako dan suaminya akan memulai hidup baru di New York sebagai orang biasa.Ketika pasangan itu menikah bulan lalu, mereka melewatkan ritual pernikahan kerajaan serta menolak pembayaran yang ditawarkan setelah kepergian mereka dari kerajaan. Putri Mako, yang merupakan keponakan Kaisar Naruhito, adalah wanita pertama dari keluarga kerajaan yang menolak kedua hal tersebut. AFP Photo/Philip Fong/JIJI PRESS/Japan OUT