Bayi Tewas dalam Serangan Rusia di Timur Laut Ukraina

(CDE)

Seorang bayi berusia dua bulan tewas dan tiga orang terluka pada Selasa, 6 Februari 2024 dalam serangan Rusia di timur laut Ukraina, kata para pejabat.“Sekitar pukul 02.30, sebuah hotel tiga lantai hancur di Zolochiv, menyusul dua serangan rudal S-300,” kata gubernur wilayah Kharkiv Oleg Sinegubov.Serangan itu menewaskan seorang anak berusia dua bulan dan membuat tiga orang lainnya dirawat di rumah sakit, termasuk ibu anak tersebut menurut gubernur dan polisi nasional Ukraina Sekitar 30 bangunan rusak dalam serangan itu, termasuk kafe, pasar, apotek dan hotel, tambah kepolisian.Mereka menerbitkan gambar-gambar yang menunjukkan tim penyelamat yang mengenakan helm berusaha menarik orang-orang dari reruntuhan dalam kegelapan, dan satu lagi gambar kawah besar setelah serangan itu.Wilayah Kharkiv di timur laut Ukraina sering menjadi sasaran penembakan dan serangan rudal sejak pasukan Kyiv merebut kembali sebagian besar wilayah tersebut dalam serangan balasan kilat pada musim gugur 2022.Desa Zolochiv berjarak 20 kilometer (12 mil) dari perbatasan Ukraina dengan Rusia. Dalam insiden terpisah, para pejabat di wilayah selatan Kherson mengatakan semalam penembakan Rusia menewaskan seorang pria berusia 59 tahun di Novotyagynka, sebuah desa di tepi barat sungai Dnipro, garis depan de facto di selatan negara itu. AFP PHOTO/National Police of Ukraine/Office of The Prosecutor General