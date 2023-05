Menhan Nilai Kadet Indonesia di Akademi AS Terobosan Bersejarah

(WWD)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menilai diterimanya kadet dari Indonesia untuk menjadi siswa di akademi militer Amerika Serikat merupakan terobosan sejarah.Prabowo menjelaskan adanya kadet-kadet asal Indonesia di akademi militer AS menunjukkan tingkat kepercayaan dan kuatnya kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat."Kita (Indonesia dan AS, red.) memiliki terobosan bersejarah, karena kami telah mengirim kadet-kadet kami ke akademi militer Angkatan Darat Amerika Serikat di West Point, akademi Angkatan Laut AS di Annapolis, dan akademi Angkatan Udara AS di Colorado Springs. Jadi saya pikir, ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kerja sama antara pertahanan Amerika Serikat dan Indonesia," kata Prabowo selepas bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal James Charles McConville di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 12 Mei 2023.Dalam pertemuan selama lebih dari 1,5 jam, Prabowo dan McConville membahas penguatan kerja sama antara Angkatan Darat AS dan TNI AD terutama bidang pendidikan, pelatihan, dan pertukaran personel."Hubungan kita dan tentara Amerika Serikat selama ini berjalan dengan sangat baik. Kerja samanya puluhan tahun, dan kami sepakat melanjutkan kerja sama ini," kata Menhan RI.Garuda Shield yang merupakan latihan bersama TNI dan Komando Indo-Pasifik AS (INDOPACOM), lanjut Prabowo, merupakan salah satu wujud kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan AS."Garuda Shield sudah berjalan tahunan, sudah 15 tahun. Jadi, ini salah satu program yang tidak baru, (program ini) akan terus (berjalan). Dan kami (Indonesia) terbuka untuk latihan dengan negara mana pun," tutur Prabowo Subianto.Sementara itu, Jenderal McConville, yang turut hadir saat jumpa pers, menyampaikan Indonesia dan AS punya keinginan yang sama untuk memperkuat kerja sama dan melanjutkan berbagai kolaborasi yang telah berjalan."Kami memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan melalui kerja sama yang ada dan sudah sangat kuat. Kami juga menanti kelanjutan kerja sama ke depannya," ujar James McConville. MI/Susanto