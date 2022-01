Penyanyi Bat Out of Hell, Meat Loaf, Meninggal

(WWD)

Penyanyi dan aktor AS, Marvin Lee Aday, alias 'Meat Loaf' yang terkenal dengan lagu rock Bat Out of Hell, meninggal dunia di usia 74 tahun."Hati kami hancur untuk mengumumkan bahwa Meat Loaf yang tiada tara meninggal malam ini dengan istrinya Deborah di sisinya," bunyi pernyataan di halaman Facebook-nya. "Putri Pearl dan Amanda dan teman dekat telah bersamanya selama 24 jam terakhir."Tidak ada penyebab kematian yang diberikan dalam pernyataan itu.Penyanyi kelahiran Texas itu terlihat menonjol di akhir 1970-an dengan jangkauan vokalnya yang tinggi dan produksi panggung yang mewah. Album Bat out of Hell 1977 miliknya, yang dilaporkan terjual sekitar 43 juta kopi, adalah salah satu penjualan tertinggi yang pernah ada.Meat Loaf kemudian menikmati kebangkitan dengan keberhasilan I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), yang membuatnya memenangkan Grammy Award pada tahun 1993.Perannya dalam Fight Club klasik kultus 1999 menyoroti kecakapan aktingnya di salah satu film yang paling mendapat pujian kritis pada dekade itu.Single hit Meat Loaf lainnya termasuk Paradise by the Dashboard Light"(1977), I'm Gonna Love Her for Both of Us (1981).Pada tahun 2016, ia merilis album baru -- yang pertama sejak 2011 -- dan kembali ke jadwal sibuk setelah jeda dua tahun dalam tur, serangkaian ketakutan akan kesehatan dan spekulasi bahwa ia akan pensiun.Penyanyi itu pingsan di atas panggung setidaknya tiga kali sejak 2003, termasuk sekali di Kanada pada 2016 setelah menderita dehidrasi saat menyanyikan lagu hitnya I'd Do Anything For Love.Menurut pernyataan di Facebook, karirnya berlangsung selama enam dekade yang membuatnya menjual lebih dari 100 juta album dan muncul di lebih dari 65 film.Sepanjang karirnya, Meat Loaf beberapa kali terlibat dalam film dan acara TV, termasuk komedi musikal Rocky Horror Picture Show (1975), Wayne's World (1992) dan Fight Club.Dia adalah salah satu dari sedikit musisi besar AS di luar genre country yang mendukung Partai Republik secara aktif. Menjelang pemilihan 2012 yang dimenangkan Barack Obama, Meat Loaf berkampanye untuk penantangnya Mitt Romney. AFP PHOTO/Alfredo Estrella/Ferdy Damman