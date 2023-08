Dewa 19 Bersama Sejumlah Musisi Dunia Guncang Stadion GBK

(CDE)

Grup musik Dewa 19 sukses mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 12 Agustus 2023. Konser bertajuk 'Dewa 19 featuring All Star - Stadium Tour 2023' yang di promotori Otello Asia x Redline Kreasindo tersebut menggelar konser bersama sejumlah musisi dunia dan juga musisi Indonesia.Pegelaran konser Dewa 19 All Star kali ini menjadi sejarah di Stadion Gelora Bung Karno, dimana konser dihiasi puluhan ribu gelang LED (LED Wristbands) dari semua penonton yang hadir.Konser Dewa 19 All Star kali ini digelar bersama dengan sejumlah musisi, baik dunia maupun Indonesia, diantaranya yakni Derek Sherinian, Richie Kotzen, Phil X, Dino Jelusick, Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Sandhy Sandoro, dan Lyodra.Ribuan Baladewa pun sangat antusias menghadiri dan menikmati pegelaran musik Dewa 19 All Star tersebut. Mereka datang mengenakan baju bergambar maupun bertuliskan 'Dewa 19', adapun yang membawa sejumlah aksesoris seperti bendera berlogo Dewa 19.Pada konser tersebut,, Lyodra tampil lebih dahulu membuka konser Dewa 19. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Dewa 19 yang kemudian di susul dengan penampilan dari All Star sendiri.Dewa 19 featuring All Star - Stadium Tour sendiri sebelumnya perdana digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada 29 Juli 2023. Selanjutnya konser tersebut akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada 19 Agustus 2023 mendatang. Medcom.id/Daniel Christian Duta Erlangga