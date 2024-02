Charlie Wilson Peroleh Bintang Hollywood Walk of Fame

(WWD)

Satu bintang di Hollywood Walk of Fame diresmikan, Senin, 29 Januari 2024 waktu setempat, untuk menghormati artis nominasi Grammy Charlie Wilson, salah satu pendiri dan penyanyi utama Gap Band.Jimmy Jam Harris menjadi pembawa acara di depan apartemen Eastown di 6201 Hollywood Blvd. Di antara mereka yang berbicara pada acara tersebut adalah manajer Wilson dan presiden/CEO P Music Group Michael Paran, pemenang Grammy Babyface dan kolaborator Wilson, Snoop Dogg.Upacara tersebut berlangsung pada hari ulang tahun Wilson yang ke-71, di jalan yang sama di mana dia biasa tidur saat menjadi tunawisma karena kecanduan narkoba dan alkohol pada era 1990-an.“Sungguh suatu kehormatan untuk berdiri di hadapan Anda saat saya menerima bintang bergengsi ini di Hollywood Walk of Fame,” kata Wilson. “Penghargaan ini memiliki tempat yang sangat istimewa di hati saya karena melambangkan sebuah perjalanan yang dimulai bertahun-tahun yang lalu.”Berasal dari Tulsa, Oklahoma, Wilson dan saudara-saudaranya sering bernyanyi di gereja, di mana ayah mereka adalah seorang pendeta dan ibu mereka menemani bermain piano. Saudara laki-laki -- Charlie, Robert dan Ronnie -- kemudian bergabung untuk membentuk Gap Band, merilis album debut mereka pada 1974.Band ini terkenal dengan lagu-lagu hitsnya seperti You Dropped a Bomb on Me, Oops Upside Your Head, dan Yearning for Your Love.Band ini menghasilkan 15 album sebelum akhirnya bubar pada 2010, namun saat itu Charlie Wilson sudah memulai karir solonya, dimulai dengan album pertamanya Bridging the Gap pada 2000.Meskipun sukses dengan Gap Band, Wilson menjadi korban kokain dan alkohol, kecanduan membuatnya kehilangan tempat tinggal dan hidup di jalanan Hollywood pada pertengahan 1990-an.“Pada masa-masa sulit itulah saya menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk saya. Dia menghancurkan saya untuk membangun saya kembali, dan saya selamanya bersyukur atas pengalaman itu,” kata Wilson.Saat di rehabilitasi, ia bertemu dengan Mahin Tat, seorang pekerja sosial di program rehabilitasi narkoba tempat ia dirawat. Pasangan ini menikah pada 1995."Dia memainkan peran penting dalam mengubah hidup saya. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda sebagai pria yang telah sadar selama 29 tahun. ... Saya berutang segalanya atas dukungan dan cintanya yang tak tergoyahkan," kata Wilson.“Bintang ini tidak hanya mewakili perjalanan saya tetapi juga kekuatan ketahanan, keyakinan, dan dukungan tak tergoyahkan dari mereka yang percaya pada Anda,” kata Wilson.Bintang tersebut merupakan yang ke-2.770 sejak selesainya Walk of Fame pada 1961 dengan jumlah awal 1.558 bintang. AFP PHOTO/Valerie Macon/Monica Schipper