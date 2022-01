Aktor Legendaris Sidney Poitier Meninggal Dunia

(WWD)

Sidney Poitier, bintang film kulit hitam pertama Hollywood dan pria kulit hitam pertama yang meraih penghargaan Piala Oscar sebagai aktor terbaik, meninggal dunia pada usia 94 tahun.Bintang Hollywood termasuk Denzel Washington bersama dengan Presiden AS Joe Biden dan mantan Presiden Barack Obama pengucapkan pesan penuh emosional ketika mendengar berita duka tersebut."Dia adalah pria yang lembut dan membuka pintu bagi kita semua yang telah tertutup selama bertahun-tahun," kata Washington, pemenang Oscar dua kali, dalam sebuah pernyataan kepada AFP."To Sir...with love. Sir Sidney Poitier R.I.P. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana menggapai bintang," cuit pemenang Oscar Whoopi Goldberg.Perdana Menteri Bahama Philip Davis menyatakan kesedihannya setelah mengetahui kabar tentang meninggalnya Sidney Poitier, yang memiliki kewarganegaraan ganda AS-Bahamia.Menurut direktur komunikasi Davis Latrae Rahming, Poitier meninggal di rumahnya di Los Angeles Kamis, 7 Januari 2022 malam. Namun penyebab kematiannya belum diungkapkan.Poitier merupakan aktor kulit hitam pria pertama yang meraih nominasi Academy Award lewat film The Defiant Ones pada 1958. Dia baru meraih Oscar enam tahun kemudian lewat Lilies of the Field.Pada saat ketegangan rasial di Amerika pada 1950-an dan 1960-an, Poitier menyeimbangkan kesuksesan sebagai aktor dan peran politinya dengan memilih film yang mengambil tema kefanatikan dan stereotip, termasuk karya klasiknya pada 1967, Guess Who's Coming to Dinner dan In the Heat of the Night.Poitier mendapat penghargaan Presidential Medal of Freedom, penghargaan tertinggi di AS untuk warga sipil, dari Presiden Obama pada 2009 silam. AFP PHOTO/Valery HacheE/Jewel Samad/Anna Zieminski/Valerie Macon