Intip Sederet Penampilan Terbaik Selebritas di Met Gala 2022

Met Gala 2022 resmi diselenggarakan setelah diundur karena Covid-19. Acara ini berlangsung di The Metropolitan Museum of Art, New York City, Amerika Serikat, Senin, 2 Mei 2022, waktu setempat.Hampir 400 selebritas yang menghadiri acara dan berjalan di karpet merah di tangga Metropolitan Museum of Art.Tema tahun ini adalah "In America: An Anthology of Fashion," dengan dress code yang tercantum pada undangan sebagai "Gilded Glamour,". Ini merupakan bagian kedua dari pameran dari Costume Institute museum.Berikut rangkuman sederet penampilan terbaik para selebritas di Met Gala 2022. AFP Photo/Angela Weiss