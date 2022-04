Olivia Rodrigo Borong 3 Piala Grammy Awards 2022

(KHL)

Penyanyi pendatang baru Olivia Rodrig meraih tiga piala Grammy Awards 2022 dalam kategori Best Pop Vocal Album, Best New Artist, dan Best Pop Solo Performance, di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, AS, Minggu, 3 April 2022, waktu setempat.Piala pertama yang ia raih ialah kategori Best Solo Pop Performance.Berkat lagu "Drivers License", Olivia Rodrigo mengungguli Justin Bieber ("Anyone"), Brandi Carlile ("Right on Time"), Billie Eilish ("Happier Than Ever"), dan Ariana Grande ("Positions").Kedua, penyanyi bernama asli Olivia Isabel Rodrigo ini memenangi kategori Best New Artist.Dan ketiga ia membawa pulang piala kategori Best Pop Vocal Album dengan album Sour.Sour merupakan album debutnya yang rilis pada 21 Mei 2021. Naik ke panggung untuk ketiga kalinya hari ini, Olivia masih terbata-bata untuk memulai pidato.Ia berterima kasih kepada penggemar yang menyukai lagunya dan telah mengubah hidupnya dalam tiga tahun terakhir.Olivia Rodrigo juga berterima kasih kepada orangtua yang sudah membesarkan dan mendukung penuh keputusannya untuk bermusik. Apalagi, dia harus mengubur impian sang ibu yang menginginkan dirinya menjadi atlet senam. Olivia mempersembahkan penghargaan itu kepada orangtuanya. AFP Photo/Patrick T.Fallon/Valerie Macon