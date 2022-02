Sutradara Adam McKay Peroleh Bintang di Hollywood Walk of Fame

(WWD)

Sutradara Adam McKay menerima bintang di Hollywood Walk of Fame di Hollywood, California pada Kamis, 17 Februari 2022 waktu setempat.McKay bergabung pada upacara pelantikan Walk of Fame-nya, yang berlangsung di luar Museum Lilin Hollywood di Hollywood Boulevard, bersama John C. Reilly dan Sarah Silverman.Bintang tersebut adalah yang ke-2.713 sejak selesainya Walk of Fame pada tahun 1961 dengan 1.558 bintang pertama.Selain sebagai sutradara, McKay juga seorang penulis dan produser yang diakui, sebagaimana dibuktikan oleh tujuh nominasi Academy Award-nya, dan satu kemenangan Oscar untuk 'Penulisan Terbaik: Skenario Adaptasi', pada 2016 untuk film The Big Short.McKay juga telah dianugerahi dua Primetime Emmy Awards, dinominasikan untuk penghargaan yang sama sebanyak 15 kali.Proyek McKay berikutnya akan dirilis pada bulan Maret, dalam mini-seri HBO Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.Karirnya dimulai pada 90-an ketika ia menjadi penulis untuk Saturday Night Live, ia tetap di sana sampai awal 2000-an ketika karirnya di film dimulai. AFP PHOTO/Valerie Macon