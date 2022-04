Aktor 'Cinema Paradiso' Jacques Perrin Meninggal Dunia

(WWD)

Aktor dan pembuat film Prancis Jacques Perrin, yang membintangi lusinan film termasuk Cinema Paradiso dan The Young Girls of Rochefort dan sutradara bersama Winged Migration, meninggal dunia di usia 80 tahun."Keluarga sangat sedih untuk memberi tahu Anda tentang kematian pembuat film Jacques Perrin, yang meninggal pada Kamis, 21 April di Paris. Dia meninggal dengan damai," kata keluarga dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP oleh putranya, Mathieu Simonet.Lahir di Paris pada 13 Juli 1941, Perrin muncul di lebih dari 70 film dalam karir yang panjang mulai dari tahun 1950-an hingga saat ini.Sama di rumah di bioskop Prancis dan Italia, Perrin mendapat peran utama pertamanya yang dibintangi bersama Claudia Cardinale dalam Girl with a Suitcase pada 1961.Akrab dengan penonton bioskop karena rambut abu-abunya dan suaranya yang lembut, Perrin sering berperan sebagai perwira militer dan dikenal dalam film The 317th Platoon pada tahun 1965, Drummer-Crab pada tahun 1977, dan A Captain's Honor pada tahun 1982. Ketiga film tersebut disutradarai oleh Pierre Schoendoerffer.Dia juga membintangi lawan main Catherine Deneuve dalam musikal Jacques Demy The Young Girls of Rochefort dan Donkey Skin.Di antara perannya yang paling terkenal di kemudian hari, Perrin memainkan pembuat film dewasa Salvatore yang merefleksikan masa kecilnya di Cinema Paradiso yang memenangkan Oscar.Perrin juga menjadi co-produser dari sekitar 15 film, termasuk "Z (1969), yang memenangkan Oscar untuk film asing terbaik dan penyuntingan film terbaik, dan The Chorus (2004), disutradarai oleh keponakannya Christophe Barratier.Yang terakhir adalah hit besar di Prancis, menjual 8,6 juta tiket di box office. AFP PHOTO/Jaqques Demarthon/Mehdi Fedouach/Eric Feferberg/Pierre Ciot