Aktor AS David Corenswet Jadi Superman Berikutnya

(WWD)

Bintang AS yang sedang naik daun David Corenswet akan menjadi aktor terbaru yang mengenakan jubah merah terkenal Superman, sutradara James Gunn mengkonfirmasi Selasa, 27 Juni 2023 waktu setempat.Pria berusia 29 tahun, yang dikenal luas sebagai pemeran utama serial Netflix baru-baru ini Hollywood, akan mengambil peran ikonik untuk Superman: Legacy, yang dijadwalkan pada 2025 dari Warner Bros.Berita tersebut pertama kali dilaporkan oleh berbagai publikasi perdagangan Hollywood, yang juga mengungkapkan bahwa Rachel Brosnahan, bintang komedi pemenang Emmy The Marvelous Mrs. Maisel, akan berperan sebagai Lois Lane."Akurat! (Mereka bukan hanya aktor yang luar biasa, tetapi juga orang yang luar biasa)," tulis Gunn, me-retweet artikel Hollywood Reporter.Mengingat status Superman dalam budaya pop, peran tersebut dianggap sebagai salah satu yang paling terkenal, dan sangat diteliti, di Hollywood.Superman sebelumnya pernah dimainkan di layar lebar oleh Christopher Reeve, Brandon Routh, dan yang terbaru Henry Cavill.Aktor Inggris Cavill, bintang film Superman seperti Man of Steel tahun 2013, secara singkat kembali berperan untuk adegan pasca-kredit Black Adam tahun lalu.Tapi tahun lalu, Warner - sendiri di bawah kepemimpinan baru setelah bergabung dengan Discovery - menempatkan sutradara Guardians of the Galaxy Gunn bertanggung jawab atas semua film yang terkait dengan pahlawan super DC Comics, bersama produser Aquaman Peter Safran.Duo ini ditugasi untuk merevitalisasi film-film DC, yang tertinggal di box office dibandingkan dengan saingannya, film superhero Marvel yang meraup keuntungan besar, dan telah mengalami serangkaian pakaian baru-baru ini termasuk The Flash.Mereka dengan cepat memberi isyarat arah baru untuk waralaba, dan sejak itu sibuk menyusun kembali peran Superman. AFP PHOTO/Angela Weiss/Jemal Countess