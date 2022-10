Kamu Suka Horor, Kunjungi #MerindingdiSpotify

(WWD)

Pada 27-30 Oktober, Spotify mengundang para pendengar untuk berkunjung ke #MerindingdiSpotify, sebuah acara pengalaman horor perdana yang terbuka untuk publik dan dapat dinikmati secara gratis di Ashta District 8.Acara yang penuh dengan pengalaman horor ini menghidupkan kisah-kisah horor yang selama ini telah diceritakan oleh podcast Spotify Original and Exclusive seperti Jagat Arwah, Yang Tak Terlihat, Podcastery Jurnalrisa, dan masih banyak lagi!Pengunjung akan diajak menelusuri enam instalasi yang menggambarkan episode tertentu dari beberapa podcast yang paling populer di Spotify.#MerindingdiSpotify juga memungkinkan pengunjung untuk menguji kemampuan mereka menceritakan cerita horor di bilik rekaman podcast yang telah dirancang khusus.Lebih menariknya, cerita horor para pengunjung akan memiliki kesempatan untuk ditampilkan dalam acara podcast Do You See What I See, oleh Mizter Popo di Spotify. MI/Vicky Gustiawan